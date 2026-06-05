Община Елин Пелин открива Шопски празник 2026 – „Децата и традициите“! Тази година град Елин Пелин отбелязва 56 години Шопски празник! 56 години жива традиция, шопска гордост и памет, която не избледнява! Заповядайте в 18:45 ч. на Автогара – Елин Пелин, откъдето ще тръгне празничното шествие с участието на Представителен духов оркестър „Стефан Стефанов“, XXII Ученически гвардейски отряд, училища, детски градини, състави, клубове, официални лица и гости.

След шествието продължаваме с тържественото откриване на Шопски празник 2026 на стадион „Левски“.

Празничната вечер ще ни срещне с изпълненията на ПДО „Стефан Стефанов“, женски народен хор „Димитър Динев“, вокална група „Камбанки“, Шопски ансамбъл „Ради Радев“ и ансамбъл „Фолклорни наследници“. Наши гости ще бъдат Център за художествено образование „Стефан Няга“, гр. Твърдица, Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“, гр. Котел, както и обичаната Мария Чакърдъкова. Вечерта ще завърши с вълнуващо огнено и светлинно шоу „Палячи“.

Очакваме Ви, за да дадем ЗАЕДНО началото на Шопски празник 2026 – „Децата и традициите“!

Вижте няколко кадъра от откриването на Шопския празник миналата година и си припомнете магията, за да я изживеем отново тази вечер!