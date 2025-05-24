Община Самоков отбеляза 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, българската просвета и култура и славянската писменост – с тържествена церемония по награждаване на 12 професионалисти в образованието. Те получиха парични награди и грамоти от кмета на общината, инж. Ангел Джоргов. В приветственото си слово кметът поздрави всички с думите:
„Днешният ден е празник на духа и знанието. Той е символ на стремежа към просвещение и напредък. Поздравявам всички, които с всеотдайност и труд изграждат бъдещето на нашите деца.“
Ето имената на наградените:
„УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА” 2025:
✅ Албена Василева Стоянова, ДГ „Звънче“ – в категория „Предучилищно образование“
✅ Магдалина Станкова Иванова, СУ „Отец Паисий“ и Катя Георгиева Янакиева, НУ „Станислав Доспевски“ – в категория „Учител в начален етап (1-4 клас)“
✅ Елена Христова Бързанова, ОУ „Димчо Дебелянов“, с. Говедарци, и Надя Николаева Крумова-Янкова, СУ „Отец Паисий“ – в категория „Учител в прогимназиален етап (5-7 клас)“
✅ Биляна Костадинова Стамова, ПТГ „Никола Й. Вапцаров“ и Даниела Георгиева Ковачка, ПГ „Константин Фотинов“ – в категория „Учител в гимназиален етап (8-12 клас)“
✅ Мариян Георгиев Гребенчарски, ПТГ „Никола Вапцаров“ – в категория „Най-успешен млад учител“ (до 29 години в настоящата година)
„ЗА ПРИНОС В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ДЕЛО” 2025:
🌟 Галина Кирилова Рогачева, ОбУ „Неофит Рилски“
🌟 Иванка Методиева Андреева, ОУ „Христо Смирненски“, с. Радуил
🌟 Красимир Петков Димитров, Професионална гимназия по туризъм
🌟 Светла Димитрова Зографска, НУ „Станислав Доспевски“
✨Програмата продължи с пъстри и вдъхновяващи изпълнения на децата от детските градини и училищата в Самоков.
💚Поздравяваме всички участници и наградени – нека вдъхновението и любовта към знанието винаги ни водят напред!