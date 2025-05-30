Община Самоков получи престижната награда „Златна ябълка“ в категория „Община“ от Национална мрежа за децата – отличиe, което се връчва за 15-та поредна година на личности, организации и институции с изключителен принос за правата и благосъстоянието на децата в България. Наградата е признание за последователната и целенасочена работа на Общината – от подкрепата за образователни и културни институции, през социалните услуги за деца с увреждания, до насърчаването на детското участие в обществения живот.

Статуетката бе приета от секретаря на Община Самоков Станислава Цветкова, която благодари от името на целия екип и кмета инж. Ангел Джоргов. Тя изрази специална признателност към СНЦ „Ти си доброто“ – неправителствената организация, която номинира Общината и с която работят в тясно партньорство за доброто на децата.

Община Самоков прилага устойчиви политики за насърчаване на развитието на децата и за тяхното активно участие в обществения живот – от подкрепата за училища, читалища и спортни клубове, до активните социални услуги като асистентска подкрепа за деца с увреждания и дневни центрове, които осигуряват грижа и възможности за децата и техните семейства.

По време на церемонията в София със статуетка бе отличена и СНЦ „Ти си доброто“ в категория „Детска организация“ – признание за техния значим принос в сферата на детското благосъстояние.

Община Самоков продължава да работи с мисия и визия – всяко дете да расте обичано, защитено и с възможности за развитие!