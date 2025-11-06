Община Самоков работи активно по премахване на опасни сгради и конструкции. По заповед на кмета инж. Ангел Джоргов бе премахната опасна покривна конструкция на незавършена сграда на ул. „Търговска“ в центъра на града. Действието е предприето след множество сигнали от граждани и след проверка на общинска комисия, която установи, че дървената конструкция е изгнила и при вятър части от нея падат на улицата и в съседни имоти – реална опасност за преминаващи хора и автомобили.

След като стопаните на имота не изпълниха дадените предписания, общината предприе действия за обезопасяване на сградата. Разходите ще бъдат за сметка на собствениците.

На собствениците на три сгради в Историческата зона на Самоков, които не са паметници на културата, бяха направени предписания – те реагираха, отстраниха опасните елементи и почистиха имотите си.

Общинска администрация продължава регулярните проверки по сигнали за опасни сгради в града и селата.

Превенцията спасява животи и предотвратява инциденти. Благодарим на всички граждани, които подават сигнали и съдействат за по-безопасна среда в Самоков и населените места!