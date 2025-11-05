Комфорт в метрото: Нови модерни влакове заместват руските (СНИМКИ)

Новите влакове за метрото вече са в София, стана ясно от пост на "Метрополитен" ЕАД в социалите мрежи. Те ще заменят старите руски влакове, които в момента се движат по линии 1, 2 и 4 и ще спомогнат за намаляване на интервала за движение по втора метролиния след пускането в експлоатация на новата метростанция "Панчо Владигеров", разположена между станциите "Сливница" и "Обеля".

Първите два от осемте нови влака за столичния метрополитен бяха приети в началото на месец октомври 2025 г.

Новите влакове са съставени от четири вагона, с максимална дължина от 79,1 м и собствено тегло от 116 300 кг. Максималната им конструктивна скорост е 90 ĸм/ч.

Интериорът на влаковете е проектиран като еднопространствен, напълно проходим между отделните вагони, с капацитет за 762 пътника и обособени места за хора в неравностойно положение, детски колички и велосипеди. За осигуряване комфорта и сигурността на пътниците във всеки вагон има изградена климатична инсталация от ново поколение и система за видеонаблюдение, видеозаписът от които се запаметява в модул с енергийно независима памет за срок от минимум 20 дни.

"Метрополитен" ЕАД има сключен договор с консорциум Skoda Transportation и Skoda Vagonka на стойност 134 млн. лв. без ДДС за общо осем метровлака.