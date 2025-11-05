Кметът на "Люлин": Не съм агитирал за подписването на какъвто и да било договор за почистване

В студиото на предаването „Лице в лице“ по bTV кметът на столичния район „Люлин“ Георги Тодоров коментира обвиненията на кмета на София Васил Терзиев, че районните кметове на „Люлин“ и „Красно село“ са настоявали да се приемат оферти за сметосъбиране с необичайно висока цена за извозване на отпадъци. „Категорично заявявам, че нито публично, нито в частни разговори с господин Терзиев съм настоявал или агитирал за подписването на какъвто и да било договор. Винаги се ръководя от закона и нямам правомощия в тази посока,“ заяви Тодоров.

По думите му темата за сметоизвозването често се политизира, но когато става въпрос за здравето и средата на живот на гражданите, подобни конфликти трябва да останат на заден план. Районният кмет призна, че въпреки усилията на Столичния инспекторат и на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) кризата в „Люлин“ не е напълно преодоляна. „В района има около 1500 контейнера, които трябва да се изхвърлят ежедневно. В момента на терен има между 6 и 8 камиона, което би трябвало да е достатъчно, но отпадъците често се извозват през 2–3 дни,“ обясни Тодоров.

По думите му има подобрение, но гражданите са нетърпеливи и с основание са недоволни. „Аз нямам финансов и човешки ресурс за сметоизвозване – това е ангажимент на Столична община и на кмета Терзиев“, подчерта Тодоров. По думите на Тодоров районната администрация подпомага почистването, като поддържа малките кошчета, пространствата около контейнерите и спирките. „Работим с минимален ресурс, но организацията ни е ефективна и се оценява положително от Столична община,“ каза още той.

Тодоров припомни, че е бил издигнат от коалицията ПП-ДБ, но по-късно напуснал редиците ѝ. „С госпожа Бориславова (Лена Бориславова) сме колеги и приятели от университета. Доверих се на тези хора, вярвах, че могат да променят България. Разочарованието беше огромно и беше тежко решението да напусна „Продължаваме промяната“, каза той. „Така ли работят контролните механизми на партията? Това ли е пътят за развитие и израстване в партията?“, попита Георги Тодоров.

Тодоров коментира и думите на Кирил Петков, че някои кметове са били „кадрови грешки“: Ако човек, който отказва да бъде корумпиран, е кадрова грешка, това говори повече за автора на тази реплика, отколкото за нас.