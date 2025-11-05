Главният архитект на София отказа "от болничното легло" да подаде оставка

Главният архитект на София арх. Богдана Панайотова заяви, че няма намерение да подаде оставка, след като кметът Васил Терзиев обяви, че е поискал нейното освобождаване като част от "по-широката реформа в администрацията". В публикация във Facebook Панайотова посочва, че научила за решението от SMS, изпратен от кмета от Бразилия, и че не е имала личен разговор с него от 24 октомври.

Кметът Терзиев обяви, че е поискал оставката на Панайотова като част от структурна реформа в Столична община, която ще бъде внесена за обсъждане в Общинския съвет до края на седмицата. Според него София има нужда от "нов подход в градоустройството – дългосрочно планиране, по-добра координация и модерна структура с ясни приоритети и резултати".

Отговорът

"Днес Васил Терзиев публикува информация, че ми е поискал оставката като главен архитект. Нямам намерения да подам оставка. И съм готова да дебатирам всяко мое решение с всеки, който е готов да го направи лице в лице с мен", пише тя и допълва:

"Пиша тази позиция в качеството си на главен архитект на Столична община от болничното легло, където съм на системи от миналата седмица."

Панайотова уточнява, че няма достъп до официалните страници на Направление "Архитектура и градоустройство" (НАГ) и до публичната си страница във Facebook, като затова публикува позицията си от личния си профил.

"Кметът има всички правомощия по ЗУТ"

Главният архитект на столицата заявява, че не приема мотивите на кмета, според когото проблемите в градоустройството са сред причините за решението му.

"Проблемът според него е в градоустройството, но той има всички правомощия и отговорност да направи всичко, което смята за необходимо в тази сфера, защото с втъпването ми в длъжност прибра всичките си права по ЗУТ при него, за което го подкрепях и съдействах," пише Панайотова.

Тя добавя, че не е имала възможност да публикува важна информация за гражданите относно предприети проверки и спиране на строежи в чувствителни територии на столицата.

Спиране на строеж край Боянското блато

В позицията си Панайотова съобщава, че на 3 ноември е извършена съвместна проверка между НАГ и район "Витоша" на строеж в района на Боянското блато, след която е съставен констативен акт за спиране на строителството по чл. 224 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

"В Боянското блато не трябва да се строи. Издаденият акт е в етап на връчване на заинтересованите страни," посочва тя.

По думите ѝ, проверките са част от по-широка ревизия на разрешенията за строеж в близост до некоригирани речни корита и дерета. Целта е да се създаде механизъм за междуинституционално сътрудничество и превенция на строителството в рискови или екологично уязвими зони.

Припомняме, че казусът с Боянското блато предизвика обществено напрежение още преди месец. Сдружение "Защита на Боянското блато" организира мирен протест пред Столична община на 20 октомври с искане за спиране на строителните дейности и спешни действия за защита на единствената останала естествена влажна зона в София. Протестиращите настояха кметът Васил Терзиев да стартира процедура за служебно частично изменение на действащия общ устройствен план и за строителна забрана за срок от две години.

В декларацията си до медиите те твърдят, че предходният главен архитект на район "Витоша" Мирослав Русев е издал разрешение за строеж на дружество от "Джи Пи Груп" в имот, който се намира непосредствено до блатото от север.