Губим милиони на година от SMS паркирането: "Спаси София" алармира

Предложената реформа на паркирането в София е размита версия на нашата. Удвояват се цените и се разширява зоната, но други мерки няма. Липсват всички подобрения и не се адресира основният проблем – липсата на паркоместа в центъра и хилядите завзети места от служебен абонамент. Това коментира лидерът на "Спаси София" Борис Бонев във връзка с промените в наредбата за паркирането в столицата.

ОЩЕ: И електрическите коли ще плащат за паркиране в София, ето колко

От "Спаси София" алармираха, че ЦГМ плаща изключително високи комисионни на мобилните оператори за SMS, обслужващи зоните за паркиране.

💶 Знаете ли, че плащаме милиони годишно за комисионни на мобилните оператори за SMS-и за зоните за паркиране. 💰 14% от... Публикувахте от Boris Bonev в Сряда, 5 ноември 2025 г.

"Договорената от ЦГМ комисионна е 14% от всеки SMS. Това са отчисления, които са драстично по-високи от тези отпреди 15 години", обясни зам.-председателят на комисията по транспорт в местния парламент Андрей Зографски. Той допълни, че реално в момента ЦГМ плаща от два до четири пъти по-висок дял от приходите към операторите. "От всеки SMS в синя зона, 28 стотинки отиват директно в телекома, което за една година е 3,3 млн. лв. загуба за софиянци", обясни Зографски.

ОЩЕ: БСП против София да се превърне в "голям платен паркинг"

"Спаси София" предлага да се възложи на ЦГМ спешно да предоговори цените, като комисионната за телекомите да не може да надхвърля 0,14 лв. (0,07 евро) на SMS. "Приблизително толкова се плаща за зелената зона сега. Няма никаква логика цената да е различна за различните зони, защото услугата е идентична. Ако даден оператор откаже да предоговори условията според актуалната икономическа ситуация, това ще е ясен сигнал за злоупотреба с монопол", завърши Зографски и допълни, че партията има готовност и да сезира Комисията за защита на конкуренцията.