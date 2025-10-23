Община Самоков стартира нов образователен проект по Националната програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“, реализирана с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

През учебната 2025/2026 година, чрез проекта „Заедно в училище“, ще бъдат подпомогнати 191 деца и ученици от общината с безплатни учебни пособия и материали.

Целта на инициативата е ясна:

Да гарантира равен достъп до качествено образование за всяко дете – независимо от етнически произход, местоживеене или социален статус.

В проекта участват:

• НУ „Станислав Доспевски“

• ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“

• ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

• СУ „Отец Паисий“

• ДГ „Звънче“

Община Самоков вярва, че всяко дете заслужава шанс за бъдеще, започващо с равен старт в класната стая. „Заедно в училище“ е част от ангажимента ни към интеграция, равнопоставеност и активно включване на всяко дете в образователния процес.