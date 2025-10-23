Актуализация на бюджета и поскъпване на такситата: СОС с важно заседание

Столичният общински съвет (СОС) ще изслуша доклад на кмета на София Васил Терзиев за актуализация на бюджета на София за 2025 г., с която да бъдат преразпределени 40 млн. лв. Целта е парите да се насочат към проекти, които са в по-напреднала фаза и имат нужда от допълнително финансиране. Според общината част от първоначално планираните проекти са се забавили или изобщо не са стартирали, което налага корекции, за да не останат неизползвани средства.

На днешното заседание общинските съветници ще обсъдят и нови цени на таксиметровите услуги. Очаква се цените да се увеличат с малко над 18%. Това означава, че дневната минимална тарифа ще стане от 1.20 лв. на 1.43 лв, а минималната нощна – от 1.39 лв на 1.65 лв на км.

Новата методика за изчисляване на тарифите включва инфлацията, цената на горивата и размера на минималната работна заплата. Ако бъдат приети, новите тарифи ще влязат в сила от началото на следващата година.

И още важни точки

Кметът ще представи и доклад и във връзка с изменение на решения на Столичния общински съвет - замяна на основен член на Съвета по въпросите на социалните услуги към Столична община. Предстои общинските съветници да обсъдят подобряването на транспортното обслужване в ж.к. Малинова Долина.

Общинският съвет ще обсъди дали да даде съгласие „Център за градска мобилност" ЕАД да сключи Договор за банков кредит за финансиране разплащането на задължения към транспортните оператори, възникнали при изпълнение на транспортната задача. Предстои и обсъждане по учредяване на „Център за градска мобилност” ЕАД на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на поземлени имоти и сграда за довършване изграждането на подземен буферен паркинг при метростанция „Сливница“ и последващата му експлоатация.