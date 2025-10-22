С финансов похват за увеличаване на 200 млн. лева се похвали зам.-кмет на София

"Предприехме стъпки да защитим средствата на общината от инфлация. Вместо да стоят по сметки без доходност, 200 милиона лева бяха вложени в краткосрочни депозити – така парите на данъкоплатците вече работят за тях. През декември средствата ще се върнат по сметките на общината с натрупани лихви, които ще вложим в допълнителни услуги за гражданите". Това написа в профила си във Facebook зам.-кметът по финанси на Столична община Георги Клисурски.

Какво още отбелязва Клисурски: "След седмици интензивна работа подготвихме и актуализация на Бюджет 2025, с която предотвратяваме загубата на близо 40 милиона лева от капиталовата програма на София. Това са средства, които без промяна в бюджета биха останали неизползвани до края на годината. Вместо това, предлагаме да бъдат насочени към проекти, които реално напредват и могат да бъдат завършени по-бързо – 28 детски градини и 11 училища, 7 големи ВиК обекта, както и довършването на Театър „София“. До това предложение стигнахме след диалог с политическите сили в Столичния общински съвет и се надявам то да получи тяхната отговорна подкрепа".

Зам.-кметът по финанси добавя и, че са отпуснати 9 млн. лева за закупуване на нови камиони и техника за чистене и извозване на отпадъци.