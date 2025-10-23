МААЕ: АЕЦ Запорожие най-после не е на резервно захранване с ток

Най-голямата европейска атомна електроцентрала АЕЦ Запорожие отново получава ток по далекопровода "Денпровска" (750 киловата), след като в района на централата обстрелите между Русия и Украйна временно бяха прекратени. Това съобщи ръководителят на МААЕ Рафаел Гроси в профила на МААЕ в социалната мрежа "Х".

Restoration of off-site power to Ukraine‘s ZNPP is underway after month-long outage, following completion of repairs of Dniprovska 750 kV line under a local ceasefire, DG @rafaelmgrossi said. Return of power key step for nuclear safety. The IAEA continues to coordinate with both… pic.twitter.com/pLdcAGXEnf — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) October 23, 2025

"Връщането на електрозахранването е ключова стъпка за ядрената безопасност. МААЕ продължава да координира с двете страни по-нататъшни ремонти на линия "Феросплавна" (330 киловата)", добави Гроси.

Запорожката АЕЦ беше захранвана от дизелови генератори цели 4 седмици, след като всички далекопроводи бяха прекъснати във военните действия между Русия и Украйна. Руската армия окупира централата в началото на пълномащабната си инвазия, а Кремъл отказва да я върне на законния ѝ собственик - Украйна.

В неофициален разговор с журналисти, експерти от АЯР коментираха, че централата може да бъде поддържана с дизелови генератори (ток трябва, за да се опазят реакторите от процес на разтопяване, дори когато са в студен режим) за неограничен период от време. Но за пръв път в човешката история АЕЦ остана толкова дълго захранван с последния възможен източник на електричество.

