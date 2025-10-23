Войната в Украйна:

МААЕ: АЕЦ Запорожие най-после не е на резервно захранване с ток

23 октомври 2025, 13:38 часа 488 прочитания 0 коментара
Най-голямата европейска атомна електроцентрала АЕЦ Запорожие отново получава ток по далекопровода "Денпровска" (750 киловата), след като в района на централата обстрелите между Русия и Украйна временно бяха прекратени. Това съобщи ръководителят на МААЕ Рафаел Гроси в профила на МААЕ в социалната мрежа "Х".

"Връщането на електрозахранването е ключова стъпка за ядрената безопасност. МААЕ продължава да координира с двете страни по-нататъшни ремонти на линия "Феросплавна" (330 киловата)", добави Гроси.

Запорожката АЕЦ беше захранвана от дизелови генератори цели 4 седмици, след като всички далекопроводи бяха прекъснати във военните действия между Русия и Украйна. Руската армия окупира централата в началото на пълномащабната си инвазия, а Кремъл отказва да я върне на законния ѝ собственик - Украйна.

В неофициален разговор с журналисти, експерти от АЯР коментираха, че централата може да бъде поддържана с дизелови генератори (ток трябва, за да се опазят реакторите от процес на разтопяване, дори когато са в студен режим) за неограничен период от време. Но за пръв път в човешката история АЕЦ остана толкова дълго захранван с последния възможен източник на електричество.

