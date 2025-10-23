Разтревожени за кризата с боклука: ГЕРБ, "Спаси София" и БСП заедно в СОС

Половината територия на столицата може да остане без осигурено сметосъбиране и сметоизвозване заради забавени обществени поръчки. Това заявиха общински съветници от групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет (СОС). "Очевидно е, че има криза с боклука в София, но кметът отказва да я признае. Градът е мръсен, а някои от най-големите квартали се превърнаха в сметище. Хората са тревожни и с основание – отпадъците не се извозват с дни", заявиха от ГЕРБ-София.

ОЩЕ: "Входът не се вижда, дано учениците стигнат до стаите": Реалността с боклука в "Люлин" и "Красно село" (СНИМКИ)

По-голяма криза с боклука

Според тях в края на октомври изтичат договорите за сметосъбиране в районите "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев", а все още няма избрани нови изпълнители. До декември изтичат и договорите за районите "Лозенец" и "Триадица", а в началото на януари – за "Витоша", "Панчарево" и "Банкя".

"Предупредихме още през март, че ще осъмнем с боклук, ако не се проведат навреме поръчките. Сега 50% от града няма яснота кой ще го почиства", казаха представителите на групата. Те призоваха кмета Васил Терзиев "незабавно да обяви процедурите и да избере изпълнители по законов ред".

От групата на "Спаси София" поискаха кметът Васил Терзиев незабавно да прекрати текущата обществена поръчка за сметосъбиране и извозване на отпадъци в столицата и да я подложи на съдебен контрол. "За да не дава кметът поводи на прокуратурата и на главния прокурор да му създават проблеми, го призоваваме да не слуша съветниците си – без прекратяване на обществената поръчка, преговори са недопустими", заявиха от "Спаси София".

ОЩЕ: Неволята действа: КАРТА на София с местата къде има най-много боклук и къде са кофите

По думите на общинския съветник Андрей Зографски договорите за сметосъбиране в районите "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев" изтичат след пет седмици, но в процедурите няма допуснат нито един кандидат. "Какво се чака?", попита той.

От групата посочиха още, че общинската фирма "Софекострой" и СПТО не се справят с извозването на отпадъците в районите "Люлин" и "Красно село", а до края на годината 20 от 24-те столични района могат да останат без редовно сметоизвозване.

Евентуална криза с боклука притеснява и общинските съветници от БСП. "След около месец още 17 района в София ще останат без почистващи фирми", притеснен е общинският съветник от БСП Иван Таков. "Кризата с боклука продължава - районите "Красно село" и "Люлин" все още не са почистени", добави той.

Таков очаква да получи от кмета Терзиев ясен план за излизане от кризата. "Борбата с мафията става само като им се вземат парите и средствата отидат обратно в общината", коментира той.

ОЩЕ: "Кризата винаги може да се разшири": Терзиев пак няма да подпише, ако му предложат 420 лв. за сметоизвозване

"След по-малко от месец трябва да се гледа план-сметката за чистотата, а още не е ясно как ще се изчислява таксата за смет", каза още той и припомни за въвеждането на таксата на принципа "замърсителят плаща". "Чуваме, че чакаме сдружението на общините да ни каже ние как да си изчисляваме таксата за битови отпадъци, което не е сериозно", допълни той.

Криза и със снегопочистването

От ГЕРБ-София предупредиха и за предстояща криза със снегопочистването, тъй като в края на октомври изтича договорът за районите "Витоша" и "Панчарево", включително за почистването на парк "Витоша", без към момента да е избран нов изпълнител.

"Ако не бъдат предприети спешни действия, София ще бъде изненадана от снега. Част от фирмите, които поддържат града, вече отказват да работят, защото не им е плащано от миналата година", допълниха от ГЕРБ-София.

"Зимата чука на вратата. И снегопочистването ли ще го правят доброволци? Град, който разчита на доброволци, е като болница, която кара пациентите сами да си правят операции", заяви от своя страна Зографски от "Спаси София".

Таков също предупреди, че столицата е заплашена не само от сериозна криза с боклука, но и криза със зимното почистване, защото няма яснота кой ще се заеми с поддръжката.