Войната в Украйна:

23 октомври 2025, 13:35 часа 458 прочитания 0 коментара
Двама украински журналисти са убити при руска атака с дронове (СНИМКИ)

Журналистката от телевизионния канал "Freedom" Олена Хубанова и операторът Евген Кармазин са били убити в Краматорск при удар с руски дрон "Ланцет", стана ясно от съобщение на началника на военната администрация на Донецка област Вадим Филашкин, публикувано в Telegram.

"От първите дни на пълномащабното руско нашествие те отразяваха ситуацията в региона, разказваха истината за престъпленията на врага, евакуацията на цивилни граждани и историите на нашите защитници. Те работеха в най-горещите точки на Донецка област, винаги бяха сред първите, които пристигаха", написа Филашкин.

"Добри, състрадателни, справедливи и честни. Олена и Евген завинаги ще останат в паметта ни точно такива... Изказвам искрените си съболезнования на техните семейства, приятели и колеги. Русия е терористична държава и трябва да плати за всичките си престъпления!", добави той.

По данни на Института за масова информация от началото на руско-украинската война през 2014 г. в Украйна са били убити 113 служители на медии, отбелязва Укринформ.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
журналисти военно престъпление война Украйна
