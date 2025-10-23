Войната в Украйна:

Повече средства за ключови сектори: СОС прие актуализацията на бюджета

С 42 гласа "За", осем "против" и четири въздържали се Столичният общински съвет (СОС) прие предложението на кмета Васил Терзиев за актуализацията на бюджета с повече средства за ключови сектори. Общинските съветници приеха и допълнение към актуализацията на бюджета, направено от "Спаси София", за доизграждането на паркинг при метростанция "Сливница".

Къде ще се насочат средствата?

С актуализацията Общината ще "спаси" близо 40 млн. лв. от Капиталовата програма, които без промяната биха останали неизползвани в края на годината поради забавяне или възпрепятстване на определени проекти.

С част от актуализирания бюджет ще бъде ускорено строителството и разширението на 28 детски градини и 11 училища. Така ще се подпомогне визията "Пътят към нула" – да няма деца без място в детска градина и преминаване към едносменен режим на обучение, обясниха от общината.

Значителен ресурс ще бъде насочен и към седем ключови ВиК проекта, сред които изграждането на реверсивна връзка между язовирите "Бели Искър" и "Искър" посредством Малобучинския водопровод – важна стъпка за гарантиране на сигурното водоснабдяване на София и предотвратяване на бъдещи рискове от воден режим.

Сред приоритетите е и неотложният ремонт в Първа градска болница, който ще подсигури безопасни условия и нормална медицинска грижа за пациентите.

В областта на културата актуализацията предвижда довършителни дейности за минералната баня в "Овча купел", с което ще бъде възстановена част от уникалното природно и културно наследство на София, както и довършване на ремонта на Театър "София". Друга част от ресурса ще бъде насочена към неотложни и напреднали инфраструктурни проекти, чието завършване е от ключово значение за устойчивото развитие на града.

Паралелно с това ще бъде осигурено финансиране за ремонт и текуща поддръжка на пътищата в обем, съпоставим с предходни години, така че да се гарантира качествената зимна подготовка и да се намалят разходите за аварийни ремонти през пролетта.

Чрез приетата актуализация ще бъде спазен и поетият ангажимент средствата от увеличението на туристическия данък да бъдат насочвани изцяло към развитието на София като туристическа дестинация чрез подкрепа за културни, инфраструктурни и маркетингови инициативи, които изграждат устойчив и разпознаваем облик на града.

