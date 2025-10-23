Войната в Украйна:

Кремъл не посмя да се озъби на Тръмп, използваха Медведев: САЩ са наш противник

Заместник-секретарят на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент Дмитрий Медведев заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп, като налага санкции срещу най-големите руски петролни компании, е застанал на страната на Европа и е поел по военен път срещу Русия. "САЩ са наш противник, а техният бъбрив „миротворец“ вече напълно е поел по пътя на войната срещу Русия. Да, той не винаги активно се бори на страната на бандеровския Киев, но това е неговият конфликт сега, а не този на изнемощелия Байдън", написа Медведев в Telegram.

Акт на война

Според Медведев решенията, взети от Съединените щати, „са акт на война срещу Русия“ и Тръмп сега „напълно се е обединил с бясната Европа“. По този начин той вижда „ясно предимство“ за Русия: смята, че Украйна вече може да бъде атакувана с „голямо разнообразие от оръжия“, без да се вземат предвид „ненужните преговори“.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
