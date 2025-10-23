Кремъл не посмя да се озъби на Тръмп, използваха Медведев: САЩ са наш противник

Заместник-секретарят на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент Дмитрий Медведев заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп, като налага санкции срещу най-големите руски петролни компании, е застанал на страната на Европа и е поел по военен път срещу Русия. "САЩ са наш противник, а техният бъбрив „миротворец“ вече напълно е поел по пътя на войната срещу Русия. Да, той не винаги активно се бори на страната на бандеровския Киев, но това е неговият конфликт сега, а не този на изнемощелия Байдън", написа Медведев в Telegram.

Акт на война

Dmitry Medvedev is back with another rant, this time claiming Trump’s cancellation of the Budapest summit and new US sanctions are “acts of war” against Russia. He accuses Trump of joining “crazy Europe” and says this is now his war, not Biden’s. Ends by calling for more strikes,… pic.twitter.com/4ws2fGi8Hm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 23, 2025

Според Медведев решенията, взети от Съединените щати, „са акт на война срещу Русия“ и Тръмп сега „напълно се е обединил с бясната Европа“. По този начин той вижда „ясно предимство“ за Русия: смята, че Украйна вече може да бъде атакувана с „голямо разнообразие от оръжия“, без да се вземат предвид „ненужните преговори“.

