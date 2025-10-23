Километрична опашка от глад заради неплатения отпуск: Затварянето на правителството на САЩ във втората ера на Тръмп (ВИДЕО)

Около 1,4 млн. служители на американското правителство са или в неплатен отпуск, или работят безплатно, тъй като в САЩ все още няма споразумение в Конгреса за поредната корекция на тавана на американския дълг, предаде CNN. Републиканците и демократите така и не могат да се разберат за следващия държавен бюджет на страната, с изключение на бюджета за отбрана, където съгласие отдавна беше постигнато.

Още: Белият дом обяви, че са започнали значителни правителствени съкращения в САЩ

Огромният брой държавни служители във финансови затруднения е лесно обясним, защото става въпрос за хора, работещи във всички министерства и много федерални агенции, които са "вързани" към тези министерства. А вече 3 седмици американското федерално правителство не разполага с пари, за да работи нормално - и на всичкото отгоре, сега в Сената има спор дали да се плаща само на тези, които са останали работа, защото няма как работата им да не бъде вършена, или на всички държавни служители, включително на пратените в неплатен отпуск. Републиканците искат пари да има само за работещите, а демократите - за всички.

Видеокадри от Ландовър, щата Мериленд, показват километрична опашка на американски държавни служители, които са се наредили, за да получат хранителни продукти при благотворителна акция. Организаторите на инициативата коментираха, че са "съкрушени" от това колко много хора имат нужда от помощ и не могат да повярват на огромния брой американски държавни служители, които са изпаднали до това състояние.

🍞 Massive lines for free food as federal workers go unpaid during U.S. shutdown



The video shows the situation in Landover, Maryland. Organizers of the food distribution said they were “overwhelmed” by the turnout.



According to CNN, about 1.4 million federal employees in the… pic.twitter.com/0WeC0aNb5Q — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2025

Припомняме, че междувременно започна реализацията на искането на американския президент Доналд Тръмп в Белия дом да бъде построена нова, по-голяма бална зала - Още: Наглостта на Тръмп няма край: Освен арка, иска и бална зала

Източник: CNN