Астерикс и Обеликс пак бият много римляни: Излезе новият комикс за любимите гали (ВИДЕО)

"Астерикс в Лузитания" е 41-вият комикс от поредицата за двамата гали, който излезе днес на 19 езика с общ тираж от пет милиона копия, съобщава информационната агенция АПА. Това е 25-ото пътешествие на галите извън тяхната родина. Според френския издател те вече са изминали 70 000 километра – с кораб, каруца, върху едногърба камила и дори летящ килим. След като вече са пътували през Германия, Египет, Великобритания, Швейцария и Белгия, този път те са привлечени от Португалия, която е била римска провинция по времето на Цезар и в света на рисуваните герои е устояла на завоевателите под ръководството на Вириато, тамошният еквивалент на Верцингеторикс.

Ще набият много римляни

"Астерикс в Лузитания" е структуриран като много други подобни приключения за двамата пътешественици. Астерикс и Обеликс трябва да помогнат на потиснат народ срещу римляните и по пътя в чуждите земи героите се потапят в местните обичаи и традиции, създават приятели, набиват много римляни и накрая се завръщат щастливо в малкото си галско село.

Издателите твърдят, че от 1959 г. насам по целия свят са продадени около 400 милиона комикса за Астерикс, една трета от които на немски език, допълва още АПА.

Припомняме, че през месец април феновете на "Астерикс и Обеликс" получиха огромен повод за радост, тъй като в Netflix бе пуснат 5-сериен анимационен сериал, разказващ историята на любимите рисувани гали.