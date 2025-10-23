В Самоков обсъдиха критериите за "Спортист на годината"

Днес в Самоков се проведе обществено обсъждане на критериите за определяне на носителите на приза „Спортист на годината“, както и на наградите за отбор и треньор на годината. В срещата участваха кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов, председателят на Общинския съвет Мая Христева, председателят на Постоянната комисия по култура, образование, спорт и младежки дейности Михаил Михаилов, както и представители на спортните клубове в общината.

Зам.-кметът Венета Галева представи разработените критерии и мотивите за актуализацията им. Наградата „Спортист на годината“ вече ще се присъжда в три възрастови категории – до 14 години, юноши и девойки, както и мъже и жени.

Инж. Джоргов подчерта, че новите правила ще направят класирането по-обективно и прозрачно, а общината ще продължи последователната си политика за подкрепа и насърчаване на самоковския спорт и младите таланти.

Изработените критерии са създадени от експертна комисия към общината и вече са изпратени до всички спортни клубове. Получено е едно конкретно предложение за допълнение от Христо Ахтаподов (клуб „Бороборд“), което ще бъде разгледано от ресорната комисия към Общинския съвет.

Представителите на клубовете предложиха в заседанието за определяне на спортистите на годината да участват само председателите на клубове или упълномощени лица от спортно-техническите екипи.

В края на обсъждането председателят на ОбС Мая Христева предложи да бъдат изработени ясни и справедливи критерии за разпределение на общинската субсидия за спорт, а инж. Джоргов пое ангажимент методиката да бъде готова до края на ноември.

Предложените критерии ще бъдат разгледани тази седмица на заседанието на ПК по култура, образование, спорт и младежки дейности, след което ще бъдат внесени за одобрение от Общинския съвет.