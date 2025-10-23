Тим от българската Втора лига привлече адаш на голяма звезда на Ливърпул

Тим от българската Втора лига привлече адаш на една от големите звезди на Ливърпул. Става въпрос за отбора на Хебър Пазарджик, който днес официално обяви, че е взел в редиците си нидерландеца Стан ван Дайк. Съименникът на централния защитник на Ливърпул Върджил ван Дайк пристига при „гробарите“ без трансферна сума, тъй като в момента е свободен агент. Хебър също така обяви привличането на офанзивния халф Виторио Шотев.

Стан ван Дайк играе като централен защитник

Стан ван Дайк е роден на 10 юли 2000 година и играе на поста централен защитник също като своя именит адаш. Бранителят е юноша на нидерландския Фортуна като в кариерата си е носил още екипите на Венрай, Венло и Рода. През 2022-ра той излиза зад граница за първи път и облича фланелката на германския Финик Любек. За последно той е част от състава на Блау-Вайс Льоне, където играе между 2024-та и 2025-та.

💪 ФК Хебър привлече две нови попълнения в състава си. 🟢 Към отбора се присъединяват нидерландският централен защитник... Posted by ФК Хебър Пазарджик / FC Hebar Pazardzhik on Thursday, October 23, 2025

Хебър се похвали с още едно попълнение

„ФК Хебър привлече две нови попълнения в състава си. Към отбора се присъединяват нидерландският централен защитник Стан ван Дайк и атакуващият полузащитник Виторио Шотев. Добре дошли в семейството, момчета! Пожелаваме ви успех и много поводи за радост с екипа на Хебър“, се казва в официалното съобщение на тима от Пазарджик.

