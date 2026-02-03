Община Елин Пелин празнува радостта и отговорността

Община Елин Пелин празнува за децата - радостта, отговорността и нашата гордост! За десета поредна година Община Елин Пелин организира тържествената церемония „Бебе на годината“, на която се награждава първото родено дете за новата 2026 година на територията на общината. И тази година подаръци получиха както първото бебе, родено през 2026 г., така и всички малки жители на град Елин Пелин, родени през 2025 година.

Първото изплакало бебе в община Елин Пелин през 2026 г. е малката СТОЯНКА от село Мусачево, родена на 6 януари 2026 г. Родителите ѝ получиха почетен плакет от Община Елин Пелин, както и подаръци от спонсорите на кампанията и г-жа Марияна Манолова.

По време на церемонията всички новородени и техните родители, които успяха да присъстват, получиха своите подаръци, осигурени с любезното съдействие на нашите спонсори. За семействата, които не успяха да присъстват, подаръците ще бъдат изпратени до техните адреси. Нека този ден остане незабравим за всички нас!

Събитието бе уважено от г-жа Марияна Манолова – управител на „МБАЛ Елин Пелин“ ЕООД; д-р Чолакова – управител на „Медицински център I – Елин Пелин“ ЕООД; д-р Чорбаджийска – акушер-гинеколог; д-р Кръстева – акушер-гинеколог; д-р Стоева – педиатър и завеждащ Детско отделение към МБАЛ Елин Пелин, д-р Луканова, г-жа Анелия Георгиева – директор на Филиал Елин Пелин, „Общинска банка“ АД; г-н Андрей Спасов – мениджър „Логистика“ в „ДМ България“ ЕООД; г-н Златослав Златанов – управител на „ТИ ЕЛ СИ“ ЕООД.

По традиция, своята духовна благословия с водосвет за здраве и благоденствие отправи свещеник Цветан Велинов. Поздрав към родителите и новородените деца отправи кметът на Община Елин Пелин г-н Ивайло Симеонов, който пожела много здраве, успехи и дълголетие на най-малките жители на общината.

Празничната програма започна с поздрав от децата на ДГ „Здравец“. Насладихме се на песента „Охлювчета“ в изпълнение на Александра Петрова от III група, с ръководител Леда Георгиева, както и на танца „Моята България“, представен от децата от IV група с ръководители Ани и Мартин Горчеви.

Кампанията „Бебе на годината“ се реализира с любезната подкрепа на: „Общинска банка АД“, филиал Елин Пелин, която дарява сребърен комплект за бебе с четири монетки за първото родено бебенце през 2026 г.; „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, които дариха сума в размер на 2000 евро; „ИНТЕРГА ПЛАСТИКС“ ЕАД, които дариха сума, в размер на 1000 евро; „ДМ - България“ ЕООД, дарили 500 евро; „ТИ ЕЛ СИ“ ЕООД, дариха сумата от 300 евро и „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, дарили 250 евро. Благодарим на всички наши спонсори и партньори!

Скъпи родители, желаем ви блажено пътешествие в мисията, наречена родителство! Нека децата Ви растат здрави, с безгрижно детство, обградени с любов и грижи, възпитани като достойни жители на община Елин Пелин. Дайте им корени, за да знаят къде е домът им, и криле, за да летят по пътя, наречен Живот!

Пожелаваме на всички новородени здраве, семеен уют и сбъднати мечти!