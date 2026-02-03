Музеят в Костинброд се радва на нови придобивки. Община Костинброд благодари на всички отзовали се до момента - читалищни дейци, образователни институции, частни и юридически лица, с чиято помощ и съдействие успешно развиваме местната културна дейност и учредяването на музея като институция.

Всеки спомен би могъл да оживее, и всяка вещ очаква да бъде видяна. Защото ние сме нашето минало, а то заслужава да бъде съхранявано достойно. Припомняме, че от 1-ви ноември, 2025 година, общинска администрация - Костинброд стартира кампания „Да съберем историята на Костинброд“, чиято цел е да открие и събере на едно място ценни материали, свидетелства и артефакти, свързани с миналото на нашия град и жителите в него.

Новият Музей на община Костинброд ще бъде дом на нашата обща памет – място, където историята оживява чрез снимки и ярки спомени.

Призоваваме всеки гражданин, семейство, училище, детска градина, читалище, организация или предприятие, съхраняващи знакови и уникални материали, да се включат в създаването на Общински музей - Костинброд.

Всеки дарен материал ще бъде приет с приемо-предавателен протокол и ще заеме своето достойно място в постоянната експозиция.

Акценти на музея:

Сред специалните зали на бъдещия музей ще бъде и кабинетът на д-р Никола Чилов – възстановка на работното пространство на един от най-изявените индустриалци и благодетели на нашия край.

Благодарение на щедростта на наследниците на д-р Чилов, в музея ще бъдат изложени оригиналните мебели от неговия кабинет в завода „Д-р Никола Чилов“ – символ на предприемчивостта и иновационния дух, който е изградил град Костинброд.

Какво търсим:

• Снимки, показващи развитието на община Костинброд през годините

• Предмети от бита, индустрията и културата

• Старинни вестници, книги, документи и писма

• Истории и спомени на местни жители

• Носии, накити, облекла

• Символи и материали, свързани с видни личности от града и общината.

Всеки принос е важен – дори най-малкият предмет може да разкаже голяма история.

Как да участвате:

Материали могат да бъдат предавани в сградата на Община Костинброд – стая 1, етаж 1, където е организиран временен пункт за приемане и описване на даренията.

Екипът на музея ще се свърже с всеки дарител за уточняване на начина на представяне и съхранение на предоставените артефакти.

Историята на община Костинброд е нашата обща гордост.

Сега имаме възможността да я съхраним за поколенията след нас – така, както предците ни са оставили своите следи.

Призоваваме всеки костинбродчанин да допринесе с нещо лично, ценно и истинско.

Всеки спомен, всяка снимка, всяка вещ – би могла да е част от изграждането на нашия музей.