Парк „Туристическа градина“ в Самоков се превърна в истинска ледена приказка (ВИДЕО)

22 декември 2025, 17:22 часа 302 прочитания 0 коментара
Парк „Туристическа градина“ в Самоков се превърна в истинска ледена приказка, изпълнена с емоция, красота и коледен дух. Благодарим на националния отбор по фигурно пързаляне и на невероятната Александра Фейгин за вдъхновяващия спектакъл и прекрасното празнично послание. Благодарим и на всички жители и гости на Самоков, които споделиха този незабравим момент с нас. Коледната магия е жива, когато сме заедно!

 

Цялото представление може да гледате тук: https://youtu.be/-1OzYfcB6WY

Проект на Община Самоков BG-RRP-11.022-0054 "Самоков – сцена за всички" по процедура № BG-RRP-11.022 -„Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“ по Национален фонд „Култура“ на Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България. “, финансирана от Европейския съюз чрез инструмента "Следващо Поколение ЕС"- "Next Generation EU"

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
община Самоков
