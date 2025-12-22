Парк „Туристическа градина“ в Самоков се превърна в истинска ледена приказка (ВИДЕО)

Парк „Туристическа градина“ в Самоков се превърна в истинска ледена приказка, изпълнена с емоция, красота и коледен дух. Благодарим на националния отбор по фигурно пързаляне и на невероятната Александра Фейгин за вдъхновяващия спектакъл и прекрасното празнично послание. Благодарим и на всички жители и гости на Самоков, които споделиха този незабравим момент с нас. Коледната магия е жива, когато сме заедно!

Цялото представление може да гледате тук: https://youtu.be/-1OzYfcB6WY

