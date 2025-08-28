По новия мост на Бакърена фабрика в София вече се движат коли (СНИМКИ)

Заместник-кметът на Столична община (СО) по направление обществено строителство Никола Лютов направи проверка на изпълнението на новия мост на Бакърена фабрика преди пускането на автомобилното движение, предаде БГНЕС. "След броени минути ще пуснем движението по новия мост на Бакърена фабрика с дължина около 700 метра", заяви Лютов. Той обобщи какво е направено: "Подменено е LED осветлението, положени са хидроизолации, преместен е магистрален водопровод, нова газова инсталация, за да можем да затворим подходите към стария надлез, да ги обновим, защото не са в добро състояние, да подновим вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка и да можем да ги пуснем да се експлоатира в двете посоки, така че да оберем големите трафик тапи, които се случваха тук преди време".

Това е само първата почти окончателно приключила част от проекта за обновяване на инфраструктурата още от кръстовището с бул. "Сливница" и стигайки до кръговото на бул. "Ломско шосе".

Свързва северните райони

Снимка БГНЕС

"Считаме, че това трасе, бидейки част от единия от градските рингове, е много приоритетно за СО, доколкото е единственото пряко такова, което свързва големите четири северни района на София", добави Лютов.

Заместник-кметът по строителство информира и за предстоящи ремонти в района.

"След приключване на надлеза на Бакърена фабрика влизаме, буквално след два дни, да ремонтираме по текущ ремонт в целия обхват кръстовището на бул. "Адам Мицкевич" и бул. "Сливница", обяви Лютов, като допълни, че то също не е в добро експлоатационно състояние. Като трасе на масов градски транспорт, там ще бъдат вложени сериозни средства.

Струва почти 19 млн. лева

Снимка БГНЕС

Стойността на надлеза над Бакърена фабрика в София е близо 19 млн. лева, като финансирането се осигурява от държавен бюджет по Програмата на МРРБ за подкрепа на общините.

Заместник-кметът успокои, че ремонтът ще бъде изпълнен стегнато. "Да, в състояние на тотално спиране на движението на кръстовището, но ремонтът ще приключи и кръстовището ще бъде пуснато преди 15 септември в нормално експлоатационно състояние", допълни той и уточни, че ремонтът ще бъде изпълнен за по-малко от 15 дни.

Още няма плащания по обектите

Лютов призова Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да проявят отговорност към гражданите на София.

Снимка БГНЕС

"Ние сме подали много отдавна споразумение, което дори не е сключено за финансирането на обекта", съобщи той и подчерта, че това е поредният обект на СО, който на практика приключва не просто преди да са взели каквото и да било финансиране от общината, а преди дори да има сключено споразумение.

По думите му това е един затворен кръг, в който влезе ли се и заключат ли се в него, това означава СО или да не бъде честен контрагент със строителите, или строителите да трябва да финансират обектите на София със собствени средства.

"Към момента нито по този обект, нито по ул. "Опълченска", нито по бул. "Стамболийски", а тук говорим за обекти в рамките на десетки милиони. Не са постъпили никакви плащания по обектите", каза още заместник-кметът по строителство и отбеляза, че дори нямат отговор от МРРБ дали нещо не е наред по споразумението.

Лютов заяви, че не вижда саботаж, а несвършена работа от страна на МРРБ.