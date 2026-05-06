Приключи важен етап от дългоочаквания ремонт на Спортното училище в Самоков

Приключи изграждането на вертикалната планировка на двора на Спортното училище в Самоков. Положена е и асфалтовата настилка, с което завършиха предвидените строително-ремонтни дейности.

Кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов извърши оглед на място по време на полагането на асфалта. Това е третата му инспекция на обекта - първата беше при старта на дейностите, а втората по време на оформянето на пространството, когато бяха уточнени подходите, зелените площи и разширението на плаца.

С реализирането на проекта тази част от двора е изцяло обновена, което създава по-функционална и приветлива среда за учениците и преподавателите. В рамките на вертикалната планировка предстоят и дейности по залесяване и облагородяване на зелените площи, които ще допринесат за още по-приятна и естетична училищна среда.

Предстои да бъде положен асфалт и на участъка, където бе извършен ремонт на канализацията към сградата на училището. С това се решава дългогодишен проблем, а възстановяването на настилката е част от довършителните дейности по обекта.

Обновяването на училищната инфраструктура остава приоритет за Община Самоков, като усилията са насочени както към сградите, така и към средата, в която учат и спортуват младите хора.