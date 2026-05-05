Проф. Цоло Вутов стана почетен гражданин и на Копривщица (ВИДЕО)

Когато помагаш на хората безусловно и посвещаваш живота си на грижата за местните общности и промотирането на култура, наука и изкуство, определено намираш място в историята. В дните на честванията на 150-ата годишнина от избухването на Априлското въстание и празника на Копривщица, където е изстрелян първият изстрел на свободата, един от основателите и управител на „Геотехмин“ ООД проф. дтн инж. Цоло Вутов бе удостоен със званието „Почетен гражданин".

Отличието е признание не само за неговите икономически постижения, но и за дългогодишната му последователна дейност като общественик и дарител с принос за съхраняването на културното и духовното наследство. От възстановяването на храмове и паметници, през реновирането на възрожденски къщи и туристически обекти, до инвестиции в образование, култура и зелена среда - дейността на Група „Геотехмин“ в Копривщица е израз на дългосрочна ангажираност към местните хора.

Проф. дтн инж. Цоло Вутов не само има изключителен принос за дългосрочното и устойчиво развитие на „Елаците-Мед“ и други компании от индустриалната група, но е дарявал много за Копривщица, за да допринесе за духовното израстване на общината. Ролята му като общественик за съхраняването на културно-историческото наследство на града музей е неоспорима. Ремонтът на купола на паметника костница е реализиран с негова подкрепа, възстановяването на иконописа в църквата „Св. Николай“ – също. Група „Геотехмин“ е реновирала възрожденски къщи, традиционно подкрепя честванията на исторически годишнини и културни събития, сред които и Националният събор за народно творчество.

Проф. дтн инж. Цоло Вутов подкрепя силно и младежите, като подпомага училището и училищния духов оркестър, който е сред емблемите на града.

Активната му дейност не спира дотук – чрез инициативата „Нашето зелено утре“ Копривщица става по-зелена и с по-привлекателна градска среда не само за посетителите, но и за самите жители.

На тържествената проверка заря на площад „20 април" на 30 април проф. Цоло Вутов прие отличието om кмета на община Копривщица Мария Тороманова и председателя на ОБС Рашко Христов с думите, че за него призът е огромна чест и лична гордост - именно в деня, в който се отбелязва юбилеят на Априлското въстание.

Той подчерта, че чрез дейността на индустриалната група, дружествата „Геотехмин“, „Елаците-Мед“, „Геострой“ и „Геотрейдинг“, както и програма „Българските добродетели", е оказана подкрепа за развитието на града. По думите му - Копривщица е символ на българския дух и националното достойнство, а помощта за града музей е дълг „към настоящето, към възрожденското ни наследство и към бъдещето“.

В знак на признателност и отговорност към следващите поколения, проф. Вутов дари и паричната награда на gemcka градина „Евлампия Векилова". Той припомни, че патронът на детското заведение е свързан с мястото на българската жена в просветата и национално-освободителните борби.