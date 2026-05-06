Самоков ще бъде част от световното колоездачно събитие Giro d’Italia!

На 10 май 2026 г. градът ни ще посрещне над 2000 колоездачи, които ще преминат през община Самоков като част от престижното състезание. Очаква ни истински празник на спорта, енергията и вдъхновението!

Подготвили сме специална програма за всички жители и гости на града:

Детско колоездачно състезание Giro Kids

Впечатляващ флашмоб на открито

Музика и празнична атмосфера

LED екрани с живо излъчване на състезанието

Празнична украса в града

В парк „Крайискърец“ ще ви очаква зона за забавление с музика, напитки и емоции за цялото семейство.

Елате да подкрепим заедно състезателите и да превърнем Самоков в част от магията на Giro d’Italia!

Старт 13:30 ч.

Очакваме ви!