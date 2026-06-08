Регионална панорама на средното образование събра десетки в Самоков

Шестата Регионална панорама на средното образование събра десетки ученици, родители и образователни институции в Самоков. За шеста поредна година Община Самоков и Регионално управление на образованието – София област организираха Регионалната панорама на средното образование – форум, който помага на бъдещите осмокласници да направят своя информиран избор за продължаване на образованието си.

В събитието участваха училища от общините Самоков, Костенец, Долна баня и Ихтиман, които представиха своите профилирани и професионални паралелки за учебната 2026/2027 година. Чрез информационни щандове, презентации, демонстрации и срещи с ученици и преподаватели посетителите имаха възможност да се запознаят отблизо с разнообразните възможности за обучение и професионална реализация в региона.

Заместник-кметът на община Самоков Станимира Давидова откри форума и поздрави участниците, като подчерта значението на избора, който предстои пред седмокласниците, и ролята на качественото образование за тяхното бъдещо развитие. Поздрав към присъстващите отправи и старши експертът от РУО – София област г-жа Йорданова.

Координатор на инициативата бе началникът на отдел „Култура, образование, спорт, младежки дейности“ Даниела Трохарова, която заедно със заместник-кмета Давидова посети всички изложбени щандове и разговаря с представители на участващите училища.

Голям интерес предизвикаха практическите демонстрации, подготвени от учениците. Възпитаниците на СУ „Никола Велчев“ показаха умения по борба и биатлон, а учениците от ПГ „Георги С. Раковски“ – Костенец представиха демонстрация на зелени технологии и възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници. Вниманието на публиката привлече и ревюто „Устойчива мода“, което показа как творчеството и грижата за околната среда могат успешно да вървят ръка за ръка.

За доброто настроение на гостите допринесоха мажоретният състав при ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и учениците от НУ „Станислав Доспевски“, които представиха специална празнична програма.

Благодарим на всички училища, ученици, учители и родители за активното участие и за усилията, които ежедневно полагат за развитието на образованието в нашия регион.

🍀 Пожелаваме успех на всички седмокласници на предстоящото Национално външно оценяване и увереност при избора на бъдещо училище!