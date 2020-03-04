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Ремонти променят движението в София

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Ремонти променят движението в София
Започва ремонта на Софийски околовръстен път между бул. „Цариградско шосе“ и ул.„Бизнес парк София”. Във връзка със строително монтажни работи, възложени от АПИ на Софийски околовръстен път между бул. „Цариградско шосе“ и ул.„Бизнес парк София“ от 4 март 2020 г. до 24 август 2020 г. се въвеждат следните промени в организацията на движение.

Забранява се влизането на пътни превозни средства по източното пътно платно на Околовръстен път между бул. „Цариградско шосе” и ул. „Лозен“ като движението се извършва двупосочно в по една пътна лента в посока в западното пътно платно на Околовръстен път в посочения участък; забранява се влизането на пътни превозни средства по ул.“Стар Лозенски път“ между Околовръстен път и ул.„Висо“.

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Във връзка с реконструкция на водопровод по западното пътно платно на бул. „Константин Стоилов“ между ул. „Панагюрище“ и бул. „Сливница“ се въвеждат следните промени в организацията на движение: от 04.03.2020 г. до 18.03.2020 г. /включително/ се забранява влизането на пътни превозни средства по западното пътно платно на бул. „Константин Стоилов” между ул. „Панагюрище“ и бул. „Сливница“.

Движението ще се извършва по обходни маршрути: от ул. „Каменоделска“ по ул. „Козлодуй“, ул. „Г.С.Раковски“, бул. „Сливница“; от ул. „Каменоделска“ по ул. „Индустриална“, ул. „Владайска река“, бул. „Сливница“.

Actualno.com

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