Ремонти променят движението в София

Как оценявате паралелите на Румен Радев за коронавируса и за отмененото официално честване на 3 март на Шипка?

Абсурдно политиканстване на свят празник

Трябваше някой да го каже, но да се съобрази и да го направи на 2 март

Много точно си го каза - и като време, и като място

Не ме интересува