Не са открити нарушения при проверката на обществената поръчка за доставка на автобуси, обявена от „Столичен автотранспорт“ през 2025 г. Както финансовата инспекция на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), така и временната комисия към Столичния общински съвет (СОС) потвърждават, че процедурата е проведена изцяло законосъобразно, при спазване на всички правила и при избор на икономически най-изгодната оферта, съобщиха от общинското дружество.

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Проверяващите не са установили нередности нито при обявяването и провеждането на търга по четирите обособени позиции, нито при сключването на договорите и старта на изпълнението по Обособена позиция № 2. Именно тя – за доставка на 20 броя 12-метрови употребявани автобуси, се оказва единственият договор, който ще бъде реализиран с финансиране от Столичната община. През юни 2026 г. пълната документация по поръчката е била предоставена за проверка и на Икономическа полиция.

Въпреки изчистените съмнения за законосъобразност, останалите три сключени договора от поръчката ще бъдат прекратени по право на 30 ноември 2026 г. Причината е липсата на осигурено финансиране от страна на Столичната община, която е гласувала купуването на превозните средства с две решения на СОС от средата на 2024 г., без да обезпечи средства за тях. Става дума за доставката на 70 нови 12-метрови нископодови климатизирани метанови автобуса, 25 употребявани 18-метрови автобуса и 7 употребявани двуетажни автобуса.

Тъй като контрактите са сключени при условията на чЗакона за обществените поръчки – именно при липса на финансиране – прекратяването им няма да доведе до санкции или неустойки нито за изпълнителите, нито за „Столичен автотранспорт“. В същото време дружеството няма възможност да плати доставките със собствени средства, тъй като общината все още му дължи 9,5 млн. евро, а общинският превозвач няма право самостоятелно да кандидатства за европейско финансиране или да тегли банков кредит.

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От „Столичен автотранспорт“ обръщат внимание, че през 2026 г. автопаркът продължава да се свива заради бракуването на най-старите и амортизирани машини – от август 2024 г. досега от експлоатация са изведени общо 110 автобуса. Въпреки намаления брой превозни средства, за първите десет месеца на 2026 г. автобусите са изминали с 841 315 километра повече спрямо същия период на миналата година, тъй като дружеството е поело и заместващ транспорт за пътниците на „Столичен електротранспорт“ и „Метрополитен“ заради различни инфраструктурни ремонти в града.

„За съжаление, въпреки положените от дружеството усилия, приключва още една година без нито един закупен нов автобус за столичани и гостите на града“, посочват в заключение от „Столичен автотранспорт“. Ръководството и служителите на дружеството изразяват надежда през 2027 г. най-сетне да бъдат осигурени дългоочакваните средства за обновяване на подвижния състав, за да остане градският транспорт надежден и безопасен.