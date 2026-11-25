Този завод е гръбнакът на системата за управление на отпадъците в София. Днес виждаме, че площадките са разчистени, техниката е възстановена, финансите са стабилни. Следващата стъпка е модернизацията на деветте клетки за биосушене, така че да подобрим качеството на произвежданото RDF гориво. Това заяви кметът на София Васил Терзиев пo повод направената инспекция в Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). Целта на проверката беше да бъдат проследени резултатите от работата на екипа и напредъкът по подготовката за модернизация на завода – три месеца след смяната на ръководството на завода.

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Юлиан Даскалов беше назначен за директор на СПТО в края на юли тази година. Основните задачи пред новото ръководство бяха разчистването на натрупаните количества RDF, възстановяването на техниката, ускоряването на обществените поръчки и подобряването на финансовото управление.

От август до 29 октомври предприятието е предало за оползотворяване над 20 000 тона RDF. По данни на СПТО за периода са транспортирани 19 040 бали с общо тегло 10 623 тона, както и още 10 138 тона насипен RDF. Около 8 000 тона от извозените количества, или над 10 000 бали, са били натрупани преди това по технологичните площадки на завода.

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Възстановена е основната механизация на предприятието. Четири от общо петте камиона с кукова система за извозване вече работят. След тежка авария през август е възстановен и мостовият кран в приемните бункери. Възстановена е нормалната работа на фотоволтаичната централа, която преди това е работила с около 25% от проектния си капацитет. По данни на директора на СПТО в момента производството на електроенергия е по-високо от това през най-топлите месеци.

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Подобрено е и финансовото управление на предприятието. Над 70% от натрупаните задължения към доставчици и изпълнители са погасени. От началото на 2026 г. до август са били обявени шест обществени поръчки, а след това са подготвени и изпратени до Столична община документации за още 24 поръчки за ремонти, доставки и техническо обслужване.

Кметът припомни и състоянието на завода в началото на мандата. “В края на 2023 г. над 90% от отпадъка се депонираше директно. През 2024 г. делът на директно депонирания отпадък беше намален до 1,3% – над 20 пъти спрямо предходната година. Възстановено беше производството на RDF, а прекратяването на неизгодни договори, включително плащанията към външен посредник за сепариране, спести по 3 млн. лева годишно на общинския бюджет.”

През 2025 г., по време на кризата със сметосъбирането в София, екипите на СПТО, включително тогавашното ръководство, ежедневно работеха на терен и участваха в обслужването на контейнерите в четири столични района. През целия период заводът продължи да работи, производството на RDF не спря, а директното депониране не се увеличи. Допълнителното натоварване на предприятието се отрази на темпа на извозване и оползотворяване на натрупания RDF, както и на подготовката и обявяването на обществените поръчки за ремонти и поддръжка.

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Подготвен е план за действие за обновление и реконструкция на СПТО. Първата стъпка е модернизацията на деветте клетки за биосушене, с която ще се подобри качеството на произвежданото RDF гориво.

„След като предприятието помогна на София да премине през кризата със сметосъбирането, сега можем да ускорим работата по развитието на завода. Имаме конкретни резултати и ясни задачи за следващия етап – модернизацията“, посочи Васил Терзиев.