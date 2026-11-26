София е сред трите най-добри коледни дестинации в Европа за сезон 2026/2027 г. в международната класация Best Christmas Destinations and Markets in Europe, съобщиха от Столична община. За българската столица има 223 000 гласа от общо 1 897 783. В гласуването се включиха пътешественици от 176 държави. Тази година столицата посреща празниците с коледни базари, украса, концерти, спектакли, ледени пързалки и събития за цялото семейство.

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Петото издание на коледния фестивал Sofia Christmas Fest беше официално открито в парка пред Националния дворец на културата (НДК) на 20 декември и до 28 декември пространството ще е Коледно градче. В тазгодишния фест участват около 70 земеделски производители от цялата страна. Всеки петък, събота и неделя, празнично украсеният ретро автобус „Икарус“ ще предлага коледни разходки по улиците на София. Ледената пързалка с площ от 320 кв. м ще работи всеки ден от 11:00 до 23:00 ч.

За първи път Столична община създаде сайт, посветен на Коледа в София, който обединява празничната програма на града на едно място. С интерактивна карта, календар на събитията платформата дава възможност на жителите и гостите на столицата лесно да планират своите празнични преживявания.

Това е второто международно признание за София от European Best Destinations в рамките на по-малко от два месеца, посочват от Общината. В началото на октомври българската столица беше избрана и за най-добра дестинация за кратки градски пътувания в Европа за 2027 г. Международните отличия са съпътствани и от нарастващ интерес към София като туристическа дестинация. Само за периода януари – септември 2026 г. столицата е посрещнала над 1 051 000 туристи.