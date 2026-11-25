Кметът на столичния район "Възраждане" Станислав Илиев бе избран единодушно за председател на Постоянната комисия по младежки дейности, спорт и туризъм към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Изборът е високо признание за досегашната му последователна политика и постигнати резултати в подкрепа на младите хора, развитието на масовия спорт и модернизацията на спортната инфраструктура.

Постоянната комисия към НСОРБ играе ключова роля при формирането на националните политики на местно ниво, като обединява експертизата на българските общини за решаване на общи предизвикателства и споделяне на успешни модели.

„За мен е истинско удоволствие, чест и отговорност да бъда единодушно избран за председател на Постоянната комисия по младежки дейности, спорт и туризъм към НСОРБ. Приемам това доверие като признание за работата ми до момента и като още една важна стъпка в усилията ми за развитие на младежката политика, спорта и туризма“, заяви Станислав Илиев по повод избирането си.

В рамките на своя мандат новият председател ще постави акцент върху изграждането на по-достъпна среда за спорт и активен начин на живот във всички български общини, както и върху насърчаването на младежкото предприемачество и гражданска активност.

„Всяко дете заслужава място, където да спортува. Всеки млад човек заслужава шанс да бъде чут и да превърне идеите си в дела. Вярвам, че именно на местно ниво се създават реалните възможности за активното участие на младите хора, за достъп до спорт и за развитие на устойчив туризъм. Ще работя с общините за повече спортни площадки и подкрепа за инициативи, които младите хора сами създават и ръководят“, подчерта още кметът на СО – Район „Възраждане“.

Като основен приоритет в работата на комисията се очертава и засилването на партньорството между местната власт, държавните институции и неправителствения сектор, за да се гарантира ефективен обмен на добри практики и реализирането на устойчиви проекти с конкретни резултати за гражданите.

„Благодаря на колегите за гласуваното доверие! Продължаваме с още повече амбиция, отговорност и работа в интерес на българските общини и граждани“, допълни Станислав Илиев.