Ремонтът на пътя София - Перник през Владая, който започна в началото на месеца предизвика недоволство сред шофьорите заради поставени колчета, които разделят лентите за движение, предаде bTV. В петиция се настоява те да бъдат премахнати на местата с прекъсната маркировка. Още: Катастрофа край Владая затвори пътя София - Перник. Има пострадали

Трафикът в пиковите часове е огромен

Още: Важно за шофьорите: Започва ремонт на пътя София – Перник при Владая

Според Пътната агенция колчетата са поставени по предписание на експерти от СДВР като превантивна мярка срещу пътно-транспортните произшествия. „Трафикът тук в пиковите часове е огромен. През лятото поне половината трафик за Гърция минава от тук. Смятам да внеса петицията в АПИ“, каза Руслана Петрова, създател на петицията.

По думите ѝ около 310 души са се подписали в рамките на 24 часа.

„Така поставени колчетата, трябва един гигантски слалом да правим с автомобилите. Не знам какво се случва, ако има ПТП и трябва да минат автомобили на Спешна помощ“, коментира Петрова.

Според нея катастрофите няма да приключат, а просто ще има „летящи колчета“. „Тотално противоречие е поставянето на колчета и на места, на които има прекъсната линия“, каза от своя страна Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.

Той също е на мнение, че колчетата няма да осигурят безопасност, а напротив – ще затруднят движението и ще създават условия за конфликтни ситуации.

В района има и пешеходна пътека, която завършва в дерето.

Още: Шофьорът, причинил тежката катастрофа с жертва край Владая, остана без книжка