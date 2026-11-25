За футболната среща между отборите на ЦСКА и Трабзонспор, която ще се проведе в четвъртък (26 ноември) на стадион „Българска армия“, Столичната община осигурява допълнителен транспорт за зрителите след края на мача. Работното време на метрото по линии М1, М2, М3 и М4 ще бъде удължено, като влаковете ще се движат до приключване на извозването на пътниците от метростанциите „Стадион Васил Левски“ и „Орлов мост“.

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За обслужването на очаквания засилен пътникопоток ще бъдат осигурени и съчленени автобуси по нощните линии N1 и N2. Така ще бъде увеличен капацитетът на превозните средства и ще се улесни придвижването на феновете след края на срещата.

Мерките са съобразени с очаквания голям брой посетители и прогнозния час на приключване на футболната среща – около 00:00 часа. Целта е да се осигури своевременно и безопасно придвижване на пътниците с градския транспорт.