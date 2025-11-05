Ремонтират голяма пътна артерия в София, правят нов надлез при Казичене

Столичната община и Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) подписаха споразумения за основен ремонт на "Самоковско шосе" и изграждане на нов надлез при село Казичене на Софийския околовръстен път. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook. "С подписването на тези споразумения осигуряваме ясен ангажимент между Столичната община и АПИ за реализацията на важни пътни обекти, които ще подобрят свързаността на югоизточните райони на София и достъпа до Околовръстния път", посочи той.

"Ремонтът на "Самоковско шосе" и изграждането на новия надлез при Казичене са дългоочаквани проекти не само от жителите на район "Панчарево", а и от хиляди софиянци, които ежедневно преминават в тези части на града. Проектите ще облекчат придвижването, ще намалят задръстванията и ще направят движението по-безопасно", коменитра още Терзиев.

Ремонтът на "Самоковско шосе"

Предвижда се ремонт на 5.4 км от "Самоковско шосе". След години на чакане пътят ще бъде цялостно обновен с:

ново пътно платно;

изграждане на липсваща инженерна инфраструктура – водопровод и канализация;

нови тротоари и улично осветление;

обновени джобове на автобусни спирки на градския транспорт.

Изготвянето на проекта и, при необходимост, отчуждителните процедури ще се финансират съвместно от двете институции. АПИ ще осигури средства за дейностите по пътните платна. Столичната община ще финансира довеждащите мрежи и съоръжения.

До започването на основния ремонт общината ще извърши текуща поддръжка на трасето и ще проведе процедура за избор на изпълнител на строителните дейности.

Нов надлез при село Казичене

Втората важна стъпка е изграждането на нов надлез на Околовръстния път при село Казичене. Съоръжението ще осигури безопасно преминаване, ще облекчи трафика и ще намали риска от инциденти.

Предвижда се:

изграждане на изцяло ново съоръжение за безопасно пресичане на трафика;

финансиране на строителните дейности от АПИ;

организация, проектиране и строителен надзор от страна на Столична община;

изграждане на довеждаща инфраструктура към надлеза.