Войната в Украйна:

Васил Терзиев: Западни фирми ни казаха, че няма да ни чистят боклука заради върховенството на закона

29 октомври 2025, 17:53 часа 319 прочитания 0 коментара
Васил Терзиев: Западни фирми ни казаха, че няма да ни чистят боклука заради върховенството на закона

Столична община е водила разговори с фирми от Източна, Централна и дори Западна Европа, които да участват в обществените поръчки за сметосъбиране и сметоизвозване в София. Насред кризата с боклука в столицата обаче компании от западната част на континента са заявили, че у нас няма върховенство на правото, което да ги "защитава". Това каза в интервю за bTV на 29 октомври кметът Васил Терзиев.

По думите му, конкретните фирми са заявили: "Не ни интересувате, защото не сте голям пазар и защото нямате върховенство на закона".

Турски консорциум ще чисти една от зоните на София, в други две поръчките са прекратени

Обществените поръчки за Зона 3 ("Изгрев", "Слатина" и "Подуяне") и Зона 6 ("Люлин", "Красно село", "Красна поляна") се прекратяват, а за Зона 4 ("Надежда", "Сердика", "Илинден") има избран изпълнител - турският консорциум "Норм Санаи", стана ясно по-рано от съобщение на Столична община.

Още: Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село" вече е в действие

За Зона 3 – "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" – няма класирани кандидати. Единственият допуснат е бил консорциум, който впоследствие се е отказал от участие. "Няма да коментирам мотивите и защо се е стигнало дотам, но е, меко казано, съмнително, когато си единствен участник, да се откажеш сам от тази процедура. Готвим се за различни варианти – предстоят ни разговори с районните кметове, които са казали, че ще помогнат. От техните предварителни изявления знам, че не желаят да се плаща по-висока такса за битови отпадъци в техния мандат", каза зам.-кметът на София Надежда Бобчева на брифинг днес.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: БГНЕС

"За Зона 6 цената беше в пъти по-голяма от тази, която бяхме заложили предварително - това бе причината, поради която не подписахме договор", добави Бобчева. В районите от тази зона се върви към цялостно възлагане на сметосъбирането на общинското дружество „Софекострой“.

На практика, Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) вече поема сметосъбирането и сметоизвозването в район "Люлин", а общинското дружество "Софекострой" – в район "Красно село". Идеята е "Софекострой" поетапно да поеме двата района, каза Бобчева.

Още: Трус в монопола за чистотата на София: Нова фирма влиза в бизнеса с боклука

Припомняме, че беше гласуван заем от Столичния общински съвет (СОС) в размер на 9 милиона лева за "Софекострой". Поетапно се очаква дружеството да го усвоява и да се снабди с допълнителна техника.

Днес, 29 октомври, работят 9 сметосъбиращи камиона, плюс 5 малки, на СПТО в "Люлин". "Софекострой" е в "Красно село" с осигурени 3 камиона, които основно обслужват "преливащите" точки, обявиха от общината. Васил Терзиев също отчете напредък.

За районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" договорът изтича на 1 декември 2025 г. Според столичния кмет общината е изчислила, че има достатъчно време да се говори с фирми по определени условия и параметри, за да се реши ситуацията дотогава с подписване на разумен договор. По думите му - няма как договорите да са 10-годишни, каквито идеи се разпространяват в публичното пространство, защото това не е позволено от Закона за обществените поръчки. Договорите, които общината ще подписва, ще са за пет години.

Още: 208 евро? "Люлин" не е Трастевере, а "Красно село" не прилича на Изкуствените острови в Амстердам

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Люлин боклук върховенство на закона върховенство на правото Красно село сметосъбиране сметоизвозване Васил Терзиев боклук София
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес