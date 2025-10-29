Васил Терзиев: Западни фирми ни казаха, че няма да ни чистят боклука заради върховенството на закона

Столична община е водила разговори с фирми от Източна, Централна и дори Западна Европа, които да участват в обществените поръчки за сметосъбиране и сметоизвозване в София. Насред кризата с боклука в столицата обаче компании от западната част на континента са заявили, че у нас няма върховенство на правото, което да ги "защитава". Това каза в интервю за bTV на 29 октомври кметът Васил Терзиев.

По думите му, конкретните фирми са заявили: "Не ни интересувате, защото не сте голям пазар и защото нямате върховенство на закона".

Турски консорциум ще чисти една от зоните на София, в други две поръчките са прекратени

Обществените поръчки за Зона 3 ("Изгрев", "Слатина" и "Подуяне") и Зона 6 ("Люлин", "Красно село", "Красна поляна") се прекратяват, а за Зона 4 ("Надежда", "Сердика", "Илинден") има избран изпълнител - турският консорциум "Норм Санаи", стана ясно по-рано от съобщение на Столична община.

За Зона 3 – "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" – няма класирани кандидати. Единственият допуснат е бил консорциум, който впоследствие се е отказал от участие. "Няма да коментирам мотивите и защо се е стигнало дотам, но е, меко казано, съмнително, когато си единствен участник, да се откажеш сам от тази процедура. Готвим се за различни варианти – предстоят ни разговори с районните кметове, които са казали, че ще помогнат. От техните предварителни изявления знам, че не желаят да се плаща по-висока такса за битови отпадъци в техния мандат", каза зам.-кметът на София Надежда Бобчева на брифинг днес.

Снимка: БГНЕС

"За Зона 6 цената беше в пъти по-голяма от тази, която бяхме заложили предварително - това бе причината, поради която не подписахме договор", добави Бобчева. В районите от тази зона се върви към цялостно възлагане на сметосъбирането на общинското дружество „Софекострой“.

На практика, Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) вече поема сметосъбирането и сметоизвозването в район "Люлин", а общинското дружество "Софекострой" – в район "Красно село". Идеята е "Софекострой" поетапно да поеме двата района, каза Бобчева.

Припомняме, че беше гласуван заем от Столичния общински съвет (СОС) в размер на 9 милиона лева за "Софекострой". Поетапно се очаква дружеството да го усвоява и да се снабди с допълнителна техника.

Днес, 29 октомври, работят 9 сметосъбиращи камиона, плюс 5 малки, на СПТО в "Люлин". "Софекострой" е в "Красно село" с осигурени 3 камиона, които основно обслужват "преливащите" точки, обявиха от общината. Васил Терзиев също отчете напредък.

За районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" договорът изтича на 1 декември 2025 г. Според столичния кмет общината е изчислила, че има достатъчно време да се говори с фирми по определени условия и параметри, за да се реши ситуацията дотогава с подписване на разумен договор. По думите му - няма как договорите да са 10-годишни, каквито идеи се разпространяват в публичното пространство, защото това не е позволено от Закона за обществените поръчки. Договорите, които общината ще подписва, ще са за пет години.

