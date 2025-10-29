Столична община и АПИ завършват Южната дъга и Околовръстния път до бъдещата детска болница

Столична община в лицето на кмета Васил Терзиев и Агенция "Пътна инфраструктура" и председателят инж. Йордан Вълчев подписаха споразумение за ускоряване строителството на бъдещата Национална детска болница, както и на липсващите участъци от Южната дъга на Околовръстния път.

"Днес направихме важна крачка към нещо, което всички чакаме от години – изграждането на Националната детска болница. Знам, че няма човек в София, който да не е стоял в тапата на Южната дъга и да не усеща този проблем като личен", обясни Терзиев.

До 2027 г. Столичната община ще започне изграждане на довеждащата инфраструктура, а АПИ ще довърши отсечките от Околовръстния път, уверява градоначалникът. "Ще направим нови пътни връзки, тротоари, осветление, спирки и трасета за линейки – така че децата да стигат навреме до болницата. Надявам се с тази обща работа да покажем, че когато институциите действат заедно, големите проекти могат да се случват бързо и качествено. Това е важно не само за нашите деца, но и за всички нас – за града, който искаме да бъде подреден, достъпен и удобен", пише още Терзиев.

