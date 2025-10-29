Любопитно:

Столична община и АПИ завършват Южната дъга и Околовръстния път до бъдещата детска болница

29 октомври 2025, 17:06 часа 663 прочитания 0 коментара
Столична община и АПИ завършват Южната дъга и Околовръстния път до бъдещата детска болница

Столична община в лицето на кмета Васил Терзиев и Агенция "Пътна инфраструктура" и председателят инж. Йордан Вълчев подписаха споразумение за ускоряване строителството на бъдещата Национална детска болница, както и на липсващите участъци от Южната дъга на Околовръстния път.

"Днес направихме важна крачка към нещо, което всички чакаме от години – изграждането на Националната детска болница. Знам, че няма човек в София, който да не е стоял в тапата на Южната дъга и да не усеща този проблем като личен", обясни Терзиев.

Още: Три институции ще изграждат пътищата до бъдещата детска болница в София

До 2027 г. Столичната община ще започне изграждане на довеждащата инфраструктура, а АПИ ще довърши отсечките от Околовръстния път, уверява градоначалникът. "Ще направим нови пътни връзки, тротоари, осветление, спирки и трасета за линейки – така че децата да стигат навреме до болницата. Надявам се с тази обща работа да покажем, че когато институциите действат заедно, големите проекти могат да се случват бързо и качествено. Това е важно не само за нашите деца, но и за всички нас – за града, който искаме да бъде подреден, достъпен и удобен", пише още Терзиев.

Още: Повече средства за ключови сектори: СОС прие актуализацията на бюджета

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
АПИ Южна дъга Национална детска болница Васил Терзиев
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес