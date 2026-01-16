Спорт:

16 януари 2026, 12:11 часа 363 прочитания 0 коментара
РЗИ-София е съставила акт на кмета Терзиев заради боклука

На 14 януари Районната здравна инспекция (РЗИ) на София е издала акт за установяване на административно нарушение на кмета на Столична община Васил Терзиев, съобщи вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов по време на парламентарния блиц контрол в пленарна зала. Причината е неизпълнено предписание на инспекцията във връзка с кризата с боклука.

Караджов говори по темата след питания от страна на депутати от "ДПС Ново начало". Преди няколко дни парламентарната група на Делян Пеевски атакува кмета със сигнали до редица институции, в които поиска "строги санкции" за Терзиев заради нерешения проблем, пише "Сега".

Вицепремиерът разказа, че в РЗИ са постъпили над 30 сигнала от граждани, заради което инспекцията е пратила няколко писма до общината, в които предупредила, че дори краткотрайно спиране на събирането и извозването на битовите отпадъци ще влоши хигиената и ще застраши здравето на столичани. След това РЗИ е издала четири предписания на общината, а на 14 януари е последвала споменатата санкция, защото не е изпълнено първото предписание. На 20 януари изтича следващо предписание и тогава ще бъде направена здравна проверка в редица столични райони. Ако няма промяна, Терзиев може да получи още един акт.

По въпроса говори и другият вицепремиер в оставка Томислав Дончев. Той припомни, че министър-председателят Росен Желязков е предложил помощ на Васил Терзиев, който е преценил, че ще се справи със собствени сили. Друга комуникация по темата между кмета и правителството според Дончев няма.

"Навремето, когато бях малък, имам възможността да се похваля с около две години кметски опит. Добрият модел е общината да има общинско дружество или предприятие, което да реагира в кризисни ситуации и да не позволява общината да бъде изнудвана", каза Дончев.

Ивелин Стоянов
