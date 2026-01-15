"Ще се справим": Терзиев не каза кога, но отчете напредък с кризата с боклука

Ще се справим с кризата с боклука в София. Това заяви на брифинг преди началото на днешното заседание на Столичния общински съвет (СОС) кметът на София Васил Терзиев. Той добави, че проблеми с отпадъците има в четири-пет района на София, а в останалите 19 - няма. "Положихме доста усилия в районите, които нещата не са наред, да ги оправим в идващите седмици", отбеляза столичният кмет.

Той обясни, че има уверение от "Софекострой", че в "Люлин" и "Красно село" до месец боклукът ще започне да се събира регулярно.

Полагат се същите усилия за районите "Слатина" и "Подуяне", където също се работи за повече техника и служители на Столичното предприятие за третиране на отпадъците, което почиства тези райони.

Идват избори

"Увеличава се капацитетът и откъм хора, и откъм техника. Картината, която се представя е малко по-различна. Аз не казвам, че няма проблеми, но се води една съвсем различна кампания, която няма нищо общо нито с реалното състояние на сметопочистването, нито с нашите усилия да решим въпроса. Знаете, че идват избори и темата ще бъде силно политизирана", заяви градоначалникът.

Терзиев смята, че София ще се използва като инструмент за национална кампания на всички политически сило. И искрено се надява "държавата да не бъде в ролята, в която беше по време на транспортната криза и да реши да дава помощ без да ѝ бъде искана".

"По-голямата тема е какво правим с хората, които са свикнали никога да не им се казва "Не". Това ни е голямата битка, че понякога трябва да казваме "Не". Ние отстояваме тези права, защото сме избрани точно за това - да защитаваме по най-добрият начин публичния ресурс. Тук става дума едни 400 милиона отгоре. Това е голямата битка", заяви той.

Терзиев заяви и тази година няма да има увеличение на таксата за битовите отпадъци.