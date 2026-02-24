Обрат за 215-метровия небостъргач: Общината ще обжалва съдебното решение

Столична община ще обжалва пред Върховния административен съд решението на Административен съд – София-град, с което беше отменена заповедта на кмета за изграждането на 55-етажна сграда с височина 215 метра, съобщиха от пресцентъра на общината. “Не може застрояването да противоречи на заложеното в Общия устройствен план. Точно затова искаме подробният устройствен план да съответства на общия. Решението на съда се основава на формализъм и не взема предвид голямата картина, която определя как ще се развива строителството в този град”, обясни кметът Васил Терзиев.

Позицията на общината е, че параметрите на застрояване следва да бъдат приведени в съответствие с действащия Общ устройствен план и с устройствените показатели за съответната зона. Именно с тази цел беше издадена заповедта за изменение на плана.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд.

Какъв е устройственият контекст?

Действащият подробен устройствен план е одобрен през 2017 г. с решение на Столичния общински съвет. С него се допуска изграждане на две сгради, включително 55-етажна кула.

Имотът попада в устройствена зона „Смф“ (смесена многофункционална зона) по Общия устройствен план на София. Съдебно-техническата експертиза по делото установява, че предвидената разгъната застроена площ по одобрения през 2017 г. план значително надвишава допустимата съгласно параметрите на ОУП за съответната зона.

Именно с цел привеждане на показателите в съответствие с действащата устройствена рамка, Столична община предприе процедура по служебно изменение на плана.

Какво означава решението на съда?

След отмяната на заповедта действащ остава подробният устройствен план от 2017 г. Това обаче не означава автоматично издаване на разрешение за строеж. По отношение на инвестиционния проект е налице отделно административно производство, което е предмет на съдебен контрол.

Казусът все още не е окончателно решен.

Позицията на Столична община остава непроменена - развитието на града следва да се осъществява в съответствие с действащите устройствени правила и с дългосрочната визия за устойчиво и балансирано разрастване на София.