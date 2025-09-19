Войната в Украйна:

София ще ползва изкуствен интелект за прозрачни обществени поръчки

19 септември 2025, 11:15 часа 393 прочитания 0 коментара
София ще ползва изкуствен интелект за прозрачни обществени поръчки

Кметът на София Васил Терзиев обяви, че Столична община започва тестове на експериментален изкуствен интелект, който да подпомага процеса по подготовка и контрол на обществените поръчки. Според Терзиев, целта е да се гарантира максимална прозрачност и безпристрастност, като се въведат иновативни решения за предварителна проверка на документацията.

Как работи инструментът

AI асистентът е проектиран да анализира техническите спецификации, които подготвят служителите. Той ще може да засича ограничителни условия или неконкурентни изисквания още преди документите да стигнат до следващите етапи. Още: Емблематични и с памет как се е заличавал българския елит: Какво става с тези имоти на София?

Така се намалява рискът материалите да бъдат връщани за корекции, а това води до спестяване на време и по-ефективно управление на процеса.

Сред основните функции са:

  • бързо откриване на проблемни текстове, изрази или параметри;
  • насочване на служителите към точните места за редакция;
  • съобразяване със заложените закони и нормативи, свързани с обществените поръчки.

Първите резултати

По думите на кмета, първите тестове на системата показват отлични резултати. Вече са интегрирани основните нормативни изисквания, а следващата стъпка е инструментът да бъде усъвършенстван и внедрен в работата на общината. Още: Окончателно: София е осъдена да махне трамваите от локалното на бул. "Скобелев"

"Разполагайки с такъв инструмент, ние даваме на служителите допълнителен поглед и анализ върху документацията. Това не само улеснява работата им, но и ще доведе до по-високо качество, повече конкуренция и дори увеличаване на броя на възлаганите поръчки", подчерта Терзиев.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
