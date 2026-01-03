Неофициално: Тръмп е дал заповед за ударите по Венецуела (ВИДЕО)

Журналистката на CBS News Дженифър Джейкъбс, позовавайки се на американски служители, съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил ударите по цели във Венецуела, включително военни съоръжения. До момента Пентагонът и Белият дом не са потвърдили това официално. Според CBS News, Тръмп е наредил ударите няколко дни преди началото на операцията.

Тръмп потвърди: Ударихме цел във Венецуела

Атака по Коледа

Според съобщенията военните са обмисляли атака на Коледа, но в този момент е била предпочетена атака срещу Нигерия (за цел са посочени терористи от ИДИЛ). След това военните са изчакали най-подходящите метеорологични условия за удара, твърдят източници. Няколко часа преди експлозиите в Каракас, президентът на Венецуела Николас Мадуро е заявил готовност да сътрудничи със Съединените щати, съобщава още CBS.

Another video showing U.S. military strikes on Venezuela. pic.twitter.com/boTj0CRy2j — Clash Report (@clashreport) January 3, 2026

Подробности

Според кореспондент на CNN, първата експлозия е регистрирана приблизително в 1:50 ч. местно време (8:50 ч. българско време). АР съобщава за най-малко седем експлозии и самолети, прелитащи ниско над града. Американски хеликоптери също са били забелязани (вероятно) над Каракас. В южната част на Каракас е прекъснато електричество, където се намира голяма военна база. Във Венецуела е обявено извънредно положение.

