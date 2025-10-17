Войната в Украйна:

Срещу застрояването му: Защитници на Боянското блато излизат на протест (СНИМКИ)

17 октомври 2025, 13:15 часа 233 прочитания 0 коментара
Срещу застрояването му: Защитници на Боянското блато излизат на протест (СНИМКИ)

От Сдружение "Защита на Боянското блато" организират мирен протест в понеделник (20 октомври) от 9:30 часа пред Столична община. Целта е да се привлече вниманието към започналото незаконно застрояване в района на Боянското блато. Протестиращите настояват за спиране на строителните дейности и спешни действия от страна на общинските власти за защита на единствената останала естествена влажна зона в София. Хората ще изкажат недоволството си по време на извънредното заседание на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към Столичния общински съвет (СОС), на което ще се разглежда казусът.

ОЩЕ: Няма закон, който да казва на колко метра да строиш от река: Софийски неволи с небостъргачи, Боянското блато и Герман

В декларацията си, изпратена до медиите, хората от сдружението твърдят, че предходният главен архитект на Район Витоша Мирослав Русев, в рамките на последния си работен ден, е приел, разгледал и издал разрешение за строеж на дружество от "Джи Пи ГРУП" в имота, който е непосредствено до Боянското блато от север.

"Сега, в този момент, с тежка строителна техника се извършва премахване на растителност, изкопи и организиране на строителна площадка за поредната порция бетон, която ще се излее върху блатото, върху екосистемата, върху нас – хората и върху бъдещето на нашите деца", обясняват защитниците.

ОЩЕ: Сами заличаваме реките, а после те заличават нас: Потоп може да сполети и София (КАРТИ)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Искания

Хората настояват кметът Васил Терзиев да пристъпи към стартиране на процедура за служебно частично изменение на действащия общ устройствен план и изменение на подробния устройствен план в обхвата на местността Боянско блато, съчетани със строителна забрана с предварително изпълнение за срок от 2 години.

Те призовават и Столичния общински съвет да приеме решение за изработване на проект за частично изменение на действащия общ устройствен план в обхвата на местността Боянско блато.

ОЩЕ: Наводнение като в "Елените" и в София: Предупреждения от години, мерките - пожелателни

Протестиращите искат и кметът на район „Витоша“ Зарко Клинков да предприеме незабавни действия по издаване на акт за публична общинска собственост за воден обект Боянско блато, с което да защити съществуващата по силата на закона публична общинска собственост върху водния обект.

"Ако стартиралото строителство бъде завършено, освен компрометиране на функцията на блатото за защита от наводнения, заобградено и задушено от застрояване, то бавно ще си отиде, като малка отровена птица", страхуват се от сдружението.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
протест Застрояване Васил Терзиев Боянското блато
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес