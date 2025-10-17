Срещу застрояването му: Защитници на Боянското блато излизат на протест (СНИМКИ)

От Сдружение "Защита на Боянското блато" организират мирен протест в понеделник (20 октомври) от 9:30 часа пред Столична община. Целта е да се привлече вниманието към започналото незаконно застрояване в района на Боянското блато. Протестиращите настояват за спиране на строителните дейности и спешни действия от страна на общинските власти за защита на единствената останала естествена влажна зона в София. Хората ще изкажат недоволството си по време на извънредното заседание на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към Столичния общински съвет (СОС), на което ще се разглежда казусът.

В декларацията си, изпратена до медиите, хората от сдружението твърдят, че предходният главен архитект на Район Витоша Мирослав Русев, в рамките на последния си работен ден, е приел, разгледал и издал разрешение за строеж на дружество от "Джи Пи ГРУП" в имота, който е непосредствено до Боянското блато от север.

"Сега, в този момент, с тежка строителна техника се извършва премахване на растителност, изкопи и организиране на строителна площадка за поредната порция бетон, която ще се излее върху блатото, върху екосистемата, върху нас – хората и върху бъдещето на нашите деца", обясняват защитниците.

Искания

Хората настояват кметът Васил Терзиев да пристъпи към стартиране на процедура за служебно частично изменение на действащия общ устройствен план и изменение на подробния устройствен план в обхвата на местността Боянско блато, съчетани със строителна забрана с предварително изпълнение за срок от 2 години.

Те призовават и Столичния общински съвет да приеме решение за изработване на проект за частично изменение на действащия общ устройствен план в обхвата на местността Боянско блато.

Протестиращите искат и кметът на район „Витоша“ Зарко Клинков да предприеме незабавни действия по издаване на акт за публична общинска собственост за воден обект Боянско блато, с което да защити съществуващата по силата на закона публична общинска собственост върху водния обект.

"Ако стартиралото строителство бъде завършено, освен компрометиране на функцията на блатото за защита от наводнения, заобградено и задушено от застрояване, то бавно ще си отиде, като малка отровена птица", страхуват се от сдружението.