Няма закон, който да казва на колко метра да строиш от река: Софийски неволи с небостъргачи, Боянското блато и Герман

Няма конкретни норми и разстояния - на какво разстояние да се строи от реки. Имало планове за "два небостъргача" (по 75 метра) до Драгалевска ръка, които са пример за законовата дупка. Това каза главният архитект на София Бояна Панайотова пред БНТ. Проблемът обаче бил в гъстотата на застрояване, според нея - а не че има проекти за небостъргачи. Какво прави Столична община - с писма се търсели промени в законодателството, да има конкретни мерки например за строителството що се отнася до водни басейни. Тя призна, че столицата не е хармонична от архитектурна гледна точка и че презастрояването и липсата на инфраструктура застрашават бъдещето на града.

Тя посочи, че причините за това се крият в Общия устройствен план от 2009 г., който не отчита особеностите на терена и допуска големи различия във височините на застрояване. "От 15 до 100 метра - неограничено в една зона. Това не определя градската среда, както преди, когато имахме конкретна височина за някои зони", обясни тя. Според Панайотова, е време планът да бъде преразгледан и адаптиран спрямо настоящите нужди на града.

Софийски проблеми

Няма архитект, който да си сложи подписа за инвестиционен проект (строителство) без хидрогеоложко проучване. В това увери Панайотова, визирайки Боянското блато.

Днес, 10 октомври, от 18:30 има протест за защита на блатото. "Протестът се провежда поради стартиране на незаконни строителни дейности в района на водния обект, които създават опасност от наводнения, но институциите отказват да изпълнят задълженията си и пропускат да констатират важни нарушения - по същата рецепта, по която се случиха и наводненията на Елените, Царево и другите курорти по Черноморието. На терен от около 7 декара, който представлява естествен воден регулатор и дом на над 130 вида птици, започна разчистване на растителността с тежка техника – в разгара на миграционния сезон. Именно в този момент РИОСВ – София извърши проверка, но "не забеляза" изсечените растения, които още стояха в лопатата на багера. Контролните органи са констатирали наличие на строителна техника, но без да опишат нейния вид, модел или регистрационен номер, което поставя под съмнение каква оценка и какви санкции ще последват – ако изобщо последват. Няма как да не си зададем въпроса - дали не ставаме свидетели на рецептата за институционално бездействие, която води до наводнения, безмерни материални щети и дори загуба на животи", казват организаторите на протеста.

Първото искане на протеста - пълен одит на устройствените планове и мораториум върху ново строителство в рискови зони. Хората се притесняват, че застрояване на Боянското блато ще повиши риска от тежки наводнения в кварталите "Бояна", "Павлово", "Карпузица", "Манастирски ливади" и "Княжево". Организаторите на протеста искат проверка как е издадено единственото досега разрешително за строеж в района на Боянското блато, като прочиттът им е следният: "Собствениците подават заявление и получават разрешението в същия работен ден, без изготвена екологична оценка. А въпросният ден е последният работен ден на предишната районна администрация на район "Витоша", оглавявана в онзи момент от кмета Теодор Петков и главния архитект Мирослав Русев, който пък в момента е главен архитект на район "Красно село" - Още: Апартаментгейт: Кметът на "Витоша" е работел в дружеството, от което майка му му купува имоти

Архитект Панайотова предупреди, че рискът от бъдещи бедствия се натрупва заради застроените речни корита в София. "Не мисля, че пряка опасност съществува в момента, но се залага една опасност в бъдеще - резултат от масовото застрояване без дъждовна канализация и в близост до заливни зони", каза тя. По думите ѝ в столицата има над 40 кв. км водни течения – дерета и реки, които обхващат почти всички райони на София.

"Проблемът е, че заливните площи около тях не са конкретно указани. Нямаме планове. Басейновите дирекции трябва да ги определят и да ги предават на общините", обясни арх. Панайотова. Тя призна, че е необходима по-добра координация между институциите: "Бъдещето е в общата работа между общината, басейновите дирекции, РИОСВ и министерствата. Само така можем да планираме правилно."

По повод обсъжданията за високите сгради, включително проекта на бул. "Черни връх", Панайотова бе категорична: "Няма да има небостъргач на това място. Процедурата е стопирана поради несъответствие със законовите норми." Тя разкри, че Столичната община е спряла и други планове за високи сгради, включително два проекта край Драгалевска река.

"Небостъргачът сам по себе си не е проблем. Проблем е натоварването, липсата на инфраструктура и връзка с трафика. Ако имаме голям терен и подходяща инфраструктура - една по-висока сграда е по-добра от пет малки", обясни Панайотова. Тя обяви, че инициира работна среща между всички ключови институции, включително Басейнова дирекция, МОСВ, МРРБ и Министерството на земеделието след случилото се в Елените.

Иначе от организаторите на протеста припомнят още:

"През 2023 г. Басейнова дирекция "Дунавски район" издаде заповед, с която определи границите на Боянското блато като воден обект. Собствениците на имоти обжалваха, а през февруари 2025 г. Върховният административен съд отмени заповедта с мотива, че дирекцията няма компетентност да обявява граници на водни обекти, които не са публична държавна собственост. Така се стига до абсурдна ситуация – блатото е признато за воден обект, но няма институция, която има правомощия да определи какви точно са границите му. Как тогава може да се допуска строеж в негова близост? Решението на ВАС разкрива сериозен законодателен пропуск: липсва механизъм, който да очертава стопанисване на природни водни обекти, които попадат в частни терени — а такива водни обекти, всъщност, са повечето реки в София", напомнят още организаторите.

"Герман е една от териториите, която няма никаква изградена дъждовна канализация", призна Панайотова. Тя увери, че по "Джаспър" ще има пари за канализация, но и призна, че не знае за казус с проекта и че бил незаконен, че се готви презастрояване. Главният архитект на София отрече, че отказала среща с жители на Герман по темата. В Герман имаше протест срещу презастрояването в края на септември месец.

