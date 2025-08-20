Стартира програмата за подпомагане на инвитро продедури на община Елин Пелин

Община Елин Пелин обяви, че е открита процедура за приемане на заявления за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми с постоянен и/или настоящ адрес на територията на общината със средства, предвидени в бюджета за 2025 г. Срокът за прием на документите е от 20.06 до края на работния ден на 29.08.2025 г. Процедурата е част от успешната политика, свързана с подкрепа на младите хора на територията на общината. По предложение на кмета, г-н Ивайло Симеонов бе изготвен Правилник относно реда и условията за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Елин Пелин, приет с Решение №54 по Протокол №4 от 19.12.2023 г. на ОбС-ЕП.

Чрез приетия правилник се определят редът, условията и процедурата за финансово подпомагане за „инвитро“ процедури на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми с постоянен или с настоящ адрес на територията на община Елин Пелин, които НЕ са одобрени за финансово подпомагане от други фондове към момента на кандидатурата. Средствата, които ще бъдат отпуснати, са в размер на до 5000 лв. на кандидат. Кандидатстването за финансово подпомагане НЕ ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансово подпомагане от Център „Фонд за асистирана репродукция“. При неуспешен опит двойката може да кандидатства отново, но не повече от 3 пъти. Правилникът е публикуван на официалния сайт на община Елин Пелин в раздел „Правилници и наредби“: https://www.elinpelin.bg/currentNews-9394-newitem.html

Критериите, по които ще бъдат одобрявани кандидатите, са следните, изброени в чл. 4 от Правилника:

Лицата от семейството или живеещите на семейни начала следва да са само български граждани, като поне един от тях следва да притежава постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Елин Пелин през последните пет години.

Кандидатите да нямат задължения към Община Елин Пелин.

Да бъдат с непрекъснати здравноосигурителни права.

Да не са поставени под запрещение или осъждани по реда на НПК за престъпления от общ характер.

Да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI.

Възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране по програмата да съответства на Наредба №28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция на Министерство на здравеопазването.

Удостоверяването да е извършено с медицински документи, издадени от оторизирани за целта лечебни заведения: етапни епикризи, медицински картони, стимулационни протоколи, удостоверения от клиники с отразяване факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации.

При нужда комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.

Документите се подават на място в Центъра за административно обслужване към община Елин Пелин, лично или чрез надлежно упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа, както и чрез лицензиран куриер или пощенска служба. Документи, изпратени до края на работния ден на 29.08.2025 г. чрез лицензиран куриер или пощенска служба, но входирани в деловодната система на община Елин Пелин след изтичане на крайния срок, ще се считат за редовно подадени. Документите се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който се изписват трите имена на кандидатите и процедурата, за която кандидатстват.

Заседанието на комисията, която ще разгледа постъпилите заявления, ще се проведе на 04.09.2025 г. от 10:00 ч. в сградата на община Елин Пелин.