„Съединението ражда силата, а силата ражда независимостта!“ в село до Елин Пелин

„Съединението ражда силата, а силата ражда независимостта!“ Стефан Стамболов. Община Елин Пелин организира на 6 септември в м-ст. “Побит камък”, село Нови хан, за да отбележим ЗАЕДНО юбилейния 40-ти традиционен събор „Обединението прави силата“!

ПРОГРАМА:

09:30 ч. – Авто-мото и туристически поход по маршрут:

площад „Независимост“ (гр. Елин Пелин) → село /гара/ Елин Пелин → село Нови хан → в.з. Побит камък

10:30 ч. – Концертна програма с участието на самодейни групи от община Елин Пелин – песни, танци, хумор и много настроение!

Традиционно ще се проведе и кулинарният конкурс „Нашенска гозба” за характерно ястие от Вашето населено място в следните категории: 1. Хлебни ястия /питки , погачи/ 2. Местни ястия 3. Постни ястия 4. Баници 5. Сладкиши

ГОСТ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Очаква ни кулинарно-музикална програма с участието на обичаната фолклорна изпълнителка Ана-Мария и Шеф Ивайло Иванов (Иво - вкусната хапка), финалист в Hell's Kitchen България, който ще ни приготви традищионен шопски качамак с пръжки. По време на концертната програма ще се проведе и конкурса „Най-добър играорец от 5 до 105 години”

Заповядайте да отбележим Съединението на България!

