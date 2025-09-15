Войната в Украйна:

Терзиев: 17 септември ще бъде присъствен в училище

15 септември 2025, 13:25 часа 267 прочитания 0 коментара
"17-ти септември ще бъде присъствен, а дали ще бъде учебен или неучебен, ще реши педагогическият съвет на всяко едно училище. Това е, което преценихме за най-удачно тази година. Има различни примери - 95-то са решили да бъде присъствен, неучебен ден", каза кметът на София Васил Терзиев пред медиите след като миналата година ученици и родители тръпнеха в очакване до последно дали 17 септември ще бъде учебен или не в София заради празника на столицата.

В Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено, че освен министърът и кметът, всеки директор на училище може да определи до три дни за неучебни и неприсъствени, обясни Десислава Желязкова, директор на дирекция "Образование" към Столична община. 

Стана ясно, че над в 10 училища е имало дейности по реновиране, които са били извършени през лятото. Целта е всяко едно училище да бъде променено - както класните стаи, така и училищните дворове.

Мнението на МОН

"По принцип кметът би могъл да обяви за празника - неучебен ден за всички. Той реши да пише на директорите всеки сам да реши, съответно всяко училище ще вземе това решение поотделно", коментираха по-рано пред Actualno.com от Министерство на образованието и науката, като обърнаха внимание, че вчера образователният министър е препоръчал 17 септември да си е учебен ден. ОЩЕ: ОЩЕ: Учебен ден е, не е учебен ден: Всяко училище в София ще реши за 17 септември

