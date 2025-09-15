Учебен ден е, не е учебен ден: Всяко училище в София ще реши за 17 септември

След като миналата година ученици и родители тръпнеха в очакване до последно дали 17 септември ще бъде учебен или не в София заради празника на столицата, тази година подходът е по-различен. Този път още седмица преди датата кметът на София Васил Терзиев е изпратил писмо до директорите на столичните училища, с което им е дал възможността да обявят 17 септември за неучебен, но присъствен ден, или да се присъединят към празника на София след учебните занятия, става ясно от прессъобщение на Столична община, разпространено на 11 септември.

Мнението на МОН е по-скоро да се учи

"По принцип кметът би могъл да обяви за празника - неучебен ден за всички. Той реши да пише на директорите всеки сам да реши, съответно всяко училище ще вземе това решение поотделно", коментираха пред Actualno.com от Министерство на образованието и науката, като обърнаха внимание, че вчера образователният министър е препоръчал 17 септември да си е учебен ден. ОЩЕ: Красимир Вълчев: Училищата сами решават дали да започват от по-късен час

Снимка: Николай Веселинов/Facebook

Програмата за Деня на София

Програмата за Деня на София, изпратена от Столичната община на училищата, включва творчески работилници, постановки и изложби, организирани заедно с академиите по изкуства: Националната художествена академия и НАТФИЗ, изложбата “Имало едно време” на “Исторически маршрути” и артпроекта The Sofianer, посветени на София, както и различни спортни събития.

Общината организира и тържествена церемония по издигане на знамето на града пред храма “Света София”. Директорите на столичните училища ще имат възможност да се запознаят със събитията, които ще се проведат в различни точки на града, и да вземат решение съвместно с педагогическите си съвети дали денят да бъде учебен или не.

Учениците могат да посетят организираните от Столичната община и районите празнични събития на 17 септември, както и да разгледат общинските музеи и галерии. С вход свободен ще работят „Регионален исторически музей – София“ – постоянна експозиция и временни изложби в сградата на пл. "Бански" № 1 и филиалите, сред които: „Триъгълната кула на Сердика“, „Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика", Археологическото ниво на храм "Света София", Софийската градска художествена галерия и нейните филиали: галерия-музей “Дечко Узунов“ и галерия „Васка Емануилова“. "Научно-образователен детски център "Музейко" също отваря врати за безплатно посещение на ученици от столичните училища на интерактивните образователни и научни инсталации.

“Ако Вие и екипите Ви, след като се запознаете с програмата за празника, решите да се възползвате от предложените събития, може да обявите 17 септември за неучебен, но присъствен ден, или да се присъедините след учебните занятия. Можете да отбележите Деня на София и с инициативи, организирани от Вас. Вярвам, че и в този ден имаме обща кауза – да направим така, че децата на София да опознаят по-добре и обикнат повече любимия ни град”, се казва в писмото на кмета Терзиев. ОЩЕ: Училищата в София сами ще решат как да отбележат Деня на София