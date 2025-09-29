"Топлофикация София" и ще останат ли хората от "Дружба" на студено": Мерките на енергийния министър

Министърът на енергетиката Жечо Станков коментира в предаването "Защо, господин министър?" по bTV готовността на страната за зимата, проблемите с „Топлофикация София“, енергийната независимост и стабилността на правителството. Според Станков решението за мащабни ремонти и спиране на топлоподаването за 90 дни към над 120 сгради в столичния „Дружба-2“ е недопустимо. Той уточни, че е възложил контрол и е изискал от общинското дружество „Топлофикация София“ и Столичния общински съвет да сведат прекъсванията до максимум 3–7 дни за отделни блокове.

Министърът подчерта, че за 2024 г. по първоначални данни (все още очаква окончателните) „Топлофикация София“ не е подменила нито един линеен метър мрежа, въпреки предписанията на Министерството на енергетиката. Това, по думите му, поставя под риск нормалното отопление на хиляди домакинства в София.

Новата методика за сградна инсталация

Жечо Станков обяви, че се работи върху нова наредба за изчисляване на сградна инсталация, след като съдът отмени старата заради процедурни нарушения. Той подчерта, че формулата сама по себе си е работеща и справедлива, като България и Италия са били посочени от Европейската комисия като пример за добри практики.

Целта е домакинствата да получават „справедливи сметки за парно“, а новият вариант да бъде устойчив и да устои на обжалвания.

България без транзит на руски газ и съдбата на „Балкански поток“

Министърът напомни, че решението за отказ от транзит на руски газ е общоевропейска политика, а не национален акт. Краткосрочните договори трябва да приключат през 2026 г., а дългосрочните – до началото на 2028 г., обясни енергийният министър.Това означава, че „Балкански поток“ постепенно ще изгуби функцията си, но България ще остане ключов транзитен коридор за втечнен американски газ към Европа.

Относно предложението за въвеждане на такса върху руския газ, Станков бе категоричен: „Точният резултат е нула лева“. И обясни, че причината е, че задължението пада върху „Булгартрансгаз“, а не върху транзитиращите компании.

Той отново разкритикува договора с турската „Боташ“, подписан при служебно правителство на президента Румен Радев, който според него обрича България на плащания от над 600 млн. лв. вече фактурирани суми и милиони дневни такси за капацитет, без реални доставки.

Политическата стабилност

На въпрос дали страната е изправена пред нова политическа криза, Жечо Станков отговори, че „държавата се нуждае от стабилност“ и че нови избори биха били вредни.

Той подчерта, че правителството работи по ясна програма за енергийна сигурност, а в международен план България в момента е добре позиционирана. Министърът заяви, че се консултира както с премиера Росен Желязков, така и с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, чийто политически опит определи като „безценен“.